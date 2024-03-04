بسبب شعوره بالزلزال.. رمى بنفسه من الطابق الثاني في تركيا

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ألقى مواطن تركي بنفسه من الطابق الثاني؛ خوفا من زلزال ضرب ولاية تشاناكالي وشعر به سكان ولايات إسطنبول وبورصا وباليكسير، ما أدى إلى وفاته على الفور، رغم التدخلات الطبية التي أجريت له في المستشفى.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، إن "أحد مواطنينا في منطقة نيلوفر في ولاية بورصا توفي متأثرا بجراحه، بعدما قفز من الطابق الثاني بسبب الخوف من الزلزال الذي ضرب تشاناكالي وبلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر".