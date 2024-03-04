بالفيديو: مهندس في شركة "غوغل" يقاطع مديرها بسبب "الإبادة في غزة"

قام أحد مهندسي "Google Cloud" بمقاطعة كلمة للمدير الإداري لشركة "Google Israel" باراك ريجيف، في مؤتمر صناعة التكنولوجيا الإسرائيلي MindTheTech هذا الصباح في نيويورك.
ويظهر تسجيل فيديو يوثق ما حدث، إذ وقف مهندس " "Google Cloud"، خلال المؤتمر وقال للمدير بصوت عال: "أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي تغذي الإبادة الجماعية (في غزة)"، وهو ما اضطر مدير الشركة لإنهاء كلمته.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال الخميس الماضي، إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023.
هذا وقد تجاوزت حصيلة ضحايا الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع منذ تشرين الاول الماضي، 30 ألف قتيل وأكثر من 70215 مصابا.
بالإضافة إلى ذلك يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشدد على قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية، وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية والخدمات المدنية، ونفاد المواد الغذائية ما أدى إلى تسجيل عدد من الوفيات بسبب الجوع. (RT)