بالفيديو: مهندس في شركة "غوغل" يقاطع مديرها بسبب "الإبادة في غزة"

قام أحد مهندسي "Google Cloud" بمقاطعة كلمة للمدير الإداري لشركة "Google Israel" باراك ريجيف، في مؤتمر صناعة التكنولوجيا الإسرائيلي MindTheTech هذا الصباح في نيويورك.

ويظهر تسجيل فيديو يوثق ما حدث، إذ وقف مهندس " "Google Cloud"، خلال المؤتمر وقال للمدير بصوت عال: "أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي تغذي الإبادة الجماعية (في غزة)"، وهو ما اضطر مدير الشركة لإنهاء كلمته.





🇺🇸🇮🇱 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 : Un ingénieur de Google Cloud vient d'interrompre le directeur général de Google Israël, Barak Regev, lors de la conférence de l'industrie technologique israélienne MindTheTech ce matin à New York.



🗣️ « Je refuse de construire une technologie qui alimente le… pic.twitter.com/eU4ypN42jj — Les Spectateurs (@les_spectateurs) March 4, 2024 Advertisement

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال الخميس الماضي، إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023.

هذا وقد تجاوزت حصيلة ضحايا الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع منذ تشرين الاول الماضي، 30 ألف قتيل وأكثر من 70215 مصابا.

بالإضافة إلى ذلك يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشدد على قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية، وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية والخدمات المدنية، ونفاد المواد الغذائية ما أدى إلى تسجيل عدد من الوفيات بسبب الجوع. (RT)