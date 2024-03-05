Advertisement

منوعات

في الهند.. بقرة تلتهم ثعبانا تسلل إلى حظيرتها

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1171639-638452316579691473.jpg
Doc-P-1171639-638452316579691473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بأن بقرة التهمت ثعبانا طوله يزيد عن متر واحد، تسلل إلى حظيرتها.
شهدت مدينة دالتونغانج في ولاية جهارهاند الهندية، حدثا غريبا، حيث تمكن ثعبان كبير من التسلل إلى حظيرة للأبقار، لكنه لم يخرج سالما منها. وقدر شهود العيان طوله بـ1.2 متر.
Advertisement


وقال صاحب بقرة سانجاي سينغ للصحفيين إنه عندما دخل حظيرة الأبقار لاحظ وجود ذيل ثعبان في فم البقرة. وأسرع لسحب الثعبان، لكن لم يبق في يديه سوى جزء صغير منه. فاتضح أن البقرة قامت بمضغ الضيف الذي تسلل إلى حظيرتها.
فخاف صاحب البقرة وأحضرها إلى الطبيب البيطري على الفور، وبقيت لبعض الوقت تحت الرقابة. ومع ذلك، لم يجد الأطباء أي عواقب من أكل الثعبان، وسرعان ما عادت إلى حظيرتها. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:20 | 2024-03-05
03:49 | 2024-03-05
03:00 | 2024-03-05
02:30 | 2024-03-05
02:10 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24