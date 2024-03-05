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بسبب قوته الخارقة.. سيّدة تطلب الطلاق من زواجها!

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:49
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طالبت سيدة أمام محكمة الأسرة في مصر الطلاق من زوجها خصوصا بعد أن انزعج طفلاه منه، فبعد الزواج اكتشفت أن لديه قوة خارقة.
 
وقالت الزوجة أمام المحكمة: "يؤسفني أن أقف اليوم أمام والد طفلي في المحاكم. طلبت منه الطلاق إلا أنه رفض، والسبب أنه يحبني أنا وطفليه، لكن لديه مشكلة لم أتوصل لحل لها وتسببت في إيذائي نفسيًا، صعب على أي سيدة أن تجد زوجها يكسر أي شىء له علاقة بالزجاج من أجل أكله، طلبت منه الكف عن ذلك.. إلا أنه قال لا أستطيع".
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وأضافت: "بعد شهور من الزواج، وجدت زوجي يخرج طقم الكاسات من النيش ويكسره ويأكل زجاجه، فأصبت بالصدمة واتصلت بوالدته وأشقائه وطلبت منهم الحضور على الفور، وعندما حضروا نظروا إلى بعضهم البعض وقلتلهم الحقوا ابنكم أكل الزجاج، لازم نعمل أشعة على بطنه، فردت والدته قائلة: "ده بياكله وهو عمره 16 سنة"، فاندهشت من هدوئهم.. ومع إصراري على التوجه للطبيب وتم عمل أشعة على بطنه، تبين أن الزجاج لم يضر أمعاءه.. وكانت هذه مفاجأة".

وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليق المدعية طلقة بائنة.(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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