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منوعات
تناول 1176 قرصاً من الإيبوبروفين خلال شهر واحد.. ماذا حلّ به؟
Lebanon 24
05-03-2024
|
08:26
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أصيب رجل بريطاني بالفشل الكلوي نتيجة تناوله 1176 قرصا من الإيبوبروفين خلال شهر واحد، وانتهى به الأمر إلى العناية المركزة في المستشفى.
وكان الرجل البالغ من العمر 34 عاماً مولعاُ برياضة الجري، إلى أن شعر بألم إثر مشاركته في سباقات الجري وغيرها من منافسات النشاط البدني، لذلك بدأ بتناول الإيبوبروفين للتخلص من الأعراض المزعجة.
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وكان يزيد جرعة دواء الإيبوبروفين تدريجيا حتى وصل به الأمر إلى تناول 28 قرصا منه في اليوم، واستمر على هذه الحالة عدة أسابيع.
واكتشف الأطباء بعد فحصه، إلى أن تناوله كميات كبيرة من دواء الإيبوبروفين، أدى إلى إصابته بقرح في المعدة والمريء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.
وقد أخبر المريض الأطباء بأنه تناول خلال شهر 1176 قرصا من الإيبوبروفين.
ووفقا للأطباء، فإنه يخضع للعلاج الآن وحالته الصحية مستقرة.
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