Advertisement

منوعات

تناول 1176 قرصاً من الإيبوبروفين خلال شهر واحد.. ماذا حلّ به؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1171723-638452497864786894.jpg
Doc-P-1171723-638452497864786894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب رجل بريطاني بالفشل الكلوي نتيجة تناوله 1176 قرصا من الإيبوبروفين خلال شهر واحد، وانتهى به الأمر إلى العناية المركزة في المستشفى.

وكان الرجل البالغ من العمر 34 عاماً مولعاُ برياضة الجري، إلى أن شعر بألم إثر مشاركته في سباقات الجري وغيرها من منافسات النشاط البدني، لذلك بدأ بتناول الإيبوبروفين للتخلص من الأعراض المزعجة. 
Advertisement

وكان يزيد جرعة دواء الإيبوبروفين تدريجيا حتى وصل به الأمر إلى تناول 28 قرصا منه في اليوم، واستمر على هذه الحالة عدة أسابيع.

واكتشف الأطباء بعد فحصه، إلى أن تناوله كميات كبيرة من دواء الإيبوبروفين، أدى إلى إصابته بقرح في المعدة والمريء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.

وقد أخبر المريض الأطباء بأنه تناول خلال شهر 1176 قرصا من الإيبوبروفين.

ووفقا للأطباء، فإنه يخضع للعلاج الآن وحالته الصحية مستقرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:34 | 2024-03-05
09:37 | 2024-03-05
04:20 | 2024-03-05
03:49 | 2024-03-05
03:21 | 2024-03-05
03:00 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24