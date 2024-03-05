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الجدّ الشاب.. سبعيني يكشف سر شبابه الدائم (صور)

Lebanon 24
05-03-2024 | 09:37
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واظب الصيني زو هيبينج طيلة 45 عاماً على نظام التمارين الرياضية اليومي ما جعل يظهر كالشاب العشريني على الرغم من ان عمره 70 عاماً.

قال زو هيبينج لصحيفة "South China Morning Post"، إنه يتأكد يوميا من الحصول على الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث يحمل معه إبريقا يسع 5.2 غالونا عندما يذهب للركض.
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وأشار إلى أنه يكمل روتينه الشاق في الساعة 5:30 صباحا، قبل أن يذهب إلى العمل في الساعة 8 صباحا. ويبلغ الجد ذو العضلات الستة الآن 70 عاما، لكنه يتسلق جبلا يبلغ ارتفاعه 2200 قدم بسهولة.

وأوضح  زو هيبينج: "الحياة تكمن في الجري، والشيء الأكثر أهمية هو ممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتك البدنية، وتطوير نمط حياة جيد".

بدأ حب هيبينج للركض في عام 1979، عندما قرأ عن فوائد الرياضة في إحدى المجلات. والآن يتضمن نظامه تمارين السحب بالأثقال، وتسلق العمود، والوقوف على اليدين، وقفز الضفدع لمسافة تزيد عن 2500 خطوة من قاعدة جبل جيلي إلى القمة في ساعة واحدة. ويزحف عائدا إلى الأسفل مثل التمساح خلال 50 دقيقة.

وأوضح هيبينج، الذي ينحدر من مدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين، أن: "الزحف لا يؤذي الركبتين، ولكنه يدرب تنسيق الأطراف". كما يعزو نجاحه إلى تجنب الكحول والسجائر لمدة 4 عقود، والذهاب إلى الفراش مبكرا.
 
المصدر: روسيا اليوم
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