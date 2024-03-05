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بسبب تناوله الزجاج.. امرأة عربية تطلب الطلاق من زوجها

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:00
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في واقع غريب وفريد من نوعه، واجهت سيدة مصرية تحديات لا تصدق بعد اكتشافها لقوة خارقة يمتلكها زوجها، مما دفعها إلى التوجه إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق.

 وواجهت السيدة زوجها أمام المحكمة، كونه يعاني من مشكلة تتعلق بشغفه بتناول الزجاج.

,اكتشفت السيدة سلوكًا غريبًا لدى زوجها حيث يقوم بكسر أدوات الزجاج في المنزل ويأكلها. ورغم محاولاتها التوصل لحل لهذه المشكلة، فإن الزوج رفض التخلي عن هذا العادة الغريبة، مما تسبب في تأثرها نفسيًا.

 وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة عندما اكتشفت زوجها يكسر ويأكل الزجاج، وعندما طلبت الدعم من عائلته، فوجئت بتجاوبهم الهادئ وعدم تفاجؤهم من هذا السلوك. ورغم أنها أصرت على إجراء فحوصات طبية، إلا أنه تبين أن الزجاج لم يؤثر على صحة الزوج.

 في جلسة المحكمة، وقف الزوج أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين وأكد: "لم أضر زوجتي في أي شيء منذ زواجنا، ولكنني أحب تناول الزجاج مثل الشخص الذي يحب تناول رقائق البطاطا".

 ورغم محاولاته في الدفاع عن نفسه، إلا أن الزوجة أصرت على طلب الطلاق بسبب هذا السلوك الفريد والمضر.

وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع ومنحت المدعية الطلاق بشكل نهائي، وبهذا انتهت القصة الغريبة لهذه العائلة التي واجهت تحديات لا تصدق في سياق حياتها الزوجية.

( lbc)
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