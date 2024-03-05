الحمل

يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعاً ماضياً، لكنك تبدو مضغوطاً وغير قادر على ضبط الإيقاع

الثور

الأجواء مكهربة وقد تعمي الضغوط والظروف بصيرتك، احم استقرارك من التراجع وحافظ على المستوى الحالي سواء أكنت موظفاً او صاحب عمل حر

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الجوزاء

يحمل هذا اليوم جديداً وأحداثاً مميزة، ويحصل تغيير في حياتك المهنية، وترى أن عليك مضاعفة تحرّكاتك واتصالاتك، فتتلقى مساعدة لم تكن تتوقعها

السرطان

إحذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض بتسرعك وانفغالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل

الأسد

تحاش السارقين والمحتالين والمناورين وأصحاب النيات السيئة، واحمِ نفسك من الأخطار المحدقة بك

العذراء

القمر الجديد في الحوت يثير مشكلة قديمة تتعلق بعلاقة شخصية لك أو مهنية، لكنك تجد حلاً سحرياً بطريقة مفاجئة

الميزان

القمر الجديد في برج الحوت يشير إلى بعض التشويش على علاقتك ببعض الزملاء أو على قرارات تتخذ ولا تفهم أبعادها

العقرب

القمر الجديد في الحوت قد يوحي ببحل أو بنافذة جيدة تفتح في هذه الأثناء وتنعكس على الأيام المقبلة ما يؤشر إلى التشويق والحماسة ومحاصرة بعض المشاكل

القوس

تزداد الأمور تعقيداً، إذ يبدأ كوكب مركور بالتراجع فتنتظر أمراً لا يأتي أو جواباً يتأخر أو مستندات تتعثر

الجدي

تتورط في نزاعات عدائية وتشنجات، المطلوب منك الهدوء والتفهم وعدم المواجهة، ومحاولة تفكيك الألغام وإيجاد الحلول المناسبة

الدلو

القمر الجديد في برج الحوت يدعوك إلى الحذر في قبول بعض العروض المالية المشكوك في أمرها وإلى عدم إعطاء الثقة بلا حساب

الحوت

القمر الجديد في برجك يلتقي بنبتون ويشكل مربعاً مع جوبيتير، ما قد يشير إلى بعض الضبابية في حياتك أو إلى المعلومات المغلوطة أو الأوهام