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فيديو ضجّ مواقع التواصل... عراقي يبيع لبن الحمير ويزعم أنه علاج ناجع!

Lebanon 24
06-03-2024 | 00:38
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو لمواطن يبيع لبن الحمير في محافظة البصرة.


وعثر عناصر بلدية البصرة أثناء تجوالهم وتفقدهم للتجاوزات، بالصدفة على حظيرة لتربية الحمير بين الأحياء والدور السكنية، وبعد الاستفسار من أهالي المنطقة تبين أن صاحب هذه الحمير يبيع حليبها للناس بزعم العلاج من الأمراض.
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تجدر الإشارة إلى أن حليب الحمير يُفرز من ضرع الأتان، أنثى الحمار، وتنتجه بكميات قليلة مقارنة بالبقر والماعز لإرضاع صغارها.
ويقال إنه لحليب الحمير خصائص مضادة للميكروبات، ويستخدم كعلاج طبي شعبي للعدوى، بما في ذلك السعال الديكي، وكذلك الفيروسات في أجزاء من إفريقيا والهند، لكن لا يوجد أي تأكيد رسمي بخصوص ذلك. (RT)
 
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