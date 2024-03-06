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عجوز تنجو بأعجوبة... سحبها باب متجر للأعلى وتركها معلقة بالفضاء (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2024 | 03:48
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وثق مقطع فيديو لحظات مروعة عاشتها عجوز بريطانية، حيث علقت ملابسها في باب متجر فتح أوتوماتيكيا، مما أدى لسحبها إلى الأعلى وبقائها معلقة في الفضاء.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن آن هيوز، 71 عاما، وهي عاملة نظافة، كانت تقف خارج متجر "بيست وان" في جنوب ويلز قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، عندما علق الجزء السفلي من معطفها في الباب. لكنها أدركت ذلك بعد فوات الأوان، وسرعان ما تم رفع الجدة رأسا على عقب في الهواء.
 
 
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وقال هيوز مازحة: "أقول للجميع إنه المتجر الذي لا ترتفع فيه الأسعار.. لكن الموظفون يرتفعون"، مضيفا "كل ما كنت أفكر فيه في ذلك الوقت هو أنني آمل ألا أسقط على وجهي". 
ولحسن الحظ، كان مدير المتجر في المكان وقت وقوع الحادث وهرع إلى الخارج لإعادة هيوز إلى الأرض. (RT)

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