سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ.. وهذا ما حل بها! (فيديو)

تم القتل الرحيم لسمكة قرش بيضاء ضخمة شوهدت وهي تضرب بعنف في المياه الضحلة بعد أن جرفتها الأمواج إلى الرمال على شاطئ شعبي.

ورصد رجال الإنقاذ لأول مرة سمكة القرش التي يبلغ طولها أربعة أمتار وهي تكافح في الماء أمام نادي Kingscliff Beach Bowls، بالقرب من حدود كوينزلاند على ساحل نيو ساوث ويلز، صباح الاثنين.

وسارع راكبو الأمواج إلى التجديف إلى الشاطئ وتجمع حشد كبير على الشاطئ حيث تم استدعاء متخصصين من Sea World القريبة في غولد كوست إلى مكان الحادث.

لقد فات الأوان بالنسبة للخبراء لإنقاذ حياة القرش.

وقالت شركة سي وورلد في بيان: "للأسف، كان القرش في حالة سيئة بعد وصوله إلى الشاطئ، وقام فريق سي وورلد البيطري بوصف الأدوية لجعله مريحًا قبل وفاته".

وتابعت: "يبدو أن سمكة القرش تعاني من مشاكل صحية كامنة، حيث إن سلوك الضرب الذي شوهد في المياه الضحلة قبل الشاطئ ليس أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهذه الأنواع، وعلى الرغم من عدم وجود علامات غير عادية على سمكة القرش، ستقوم إدارة مصايد الأسماك في نيو ساوث ويلز بإجراء تشريح لمحاولة تحديد سبب حالتها".

وقالت سيوبهان هوليهان، خبيرة أسماك القرش في عالم البحار، لقناة ABC إنه من المحتمل أن يكون هناك "شيء شرير يحدث داخل القرش."

وأضافت: "قد تكون مريضة أو تناولت شيئًا لا ينبغي لها تناوله".

( lbc)

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