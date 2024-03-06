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برجك اليوم

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:00
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الحمل
تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة؟

الثور
التزم مكانك ووضعك من دون تغييرات على الصعيد المهني، ولا تباشر عملاً جديداً ولا ترتبط بعقد مهني ولا تتحمس ولا تنفعل.
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الجوزاء
لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقاً متعددة.

السرطان
يسجل هذا اليوم مهماً بالنسبة إليك هو دخول كوكب أورانوس إلى الثور، ويكون أكثر ملاءمة لك من مكوثه سبع سنوات في برج الحمل.

الأسد
يدخل أورانوس إلى الثور، فيفتتح دورة من المعاكسات الفلكية يمكن أن تعرقل الكثير من المشاريع التي تنوي تنفيذها في القريب العاجل.

العذراء
يدخل أورانوس برج الثور ويفتتح دورة فلكية تمتد سبع سنوات تكون أكثر وعداً لك ومناسبة للتطوير والتجديد.

الميزان
يخرج كوكب أورانوس من برج الحمل، ويدخل إلى برج الثور، فيعفيك من بعض المعاكسة التي استمرت سنوات وأقلقت راحتك في بعض الأحيان.

العقرب
تعرف بعض التوتر بما يخصّ علاقاتك الداخلية، وبعض سوء التفاهم مع أحد الزملاء، وقد تجد نفسك مضغوطاً بين الواجبات العائلية والشؤون المهنية.

القوس
تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.

الجدي
ينتقل كوكب أورانوس إلى برج الثور فيخدم مصالحك أكثر ولمدة سبع سنوات، بعد أن كان في الحمل يعاكسك ولسبع سنوات ماضية أيضاً.

الدلو
يدخل كوكب أورانوس إلى برج الثور ليعاكسك ويعيد إلى الأذهان مشكلة قديمة طرأت في السنة الماضية، وتتحرر من ضغوط وتجد حلاً أو تتجه نحو جديد.

الحوت
يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلاً. (السومرية)

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