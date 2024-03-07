Advertisement

منوعات

"بيغكاسو".. من خنزير في المسلخ إلى رسام لوحات بمليون دولار (فيديو)

Lebanon 24
07-03-2024 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1172408-638454009033104857.jpg
Doc-P-1172408-638454009033104857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفق الخنزير "بيغكاسو" الذي أمضى حياته بعد إنقاذه من المسالخ، وهو يرسم أكثر من 100 لوحة فنية وبيعت بأكثر من مليون دولار، بحسب ما أعلنته منقذته الناشطة في حقوق الحيوان، جوان ليفسون.
وعانى "بيغكاسو" من مرض التهاب المفاصل ونفق عن عمر 8 سنوات بحسب ما ذكرته صاحبته من جنوب إفريقيا ليفسون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 6 اذار الجاري.
 
 
Advertisement


وكانت الناشطة ليفسون قد غيرت مصير الخنزير الرسام من مجرد حيوان ذاهب إلى الذبح في أحد المسالخ إلى حيوان يرسم لوحات فنية بالفرشاة وبشغف مستخدما فمه لإبراز هذه الموهبة.


وبعد أن اشترت الخنزير من المسلخ ووضعته في مزرعتها، اكتشفت ليفسون موهبة بيغكاسو بالصدفة عندما حاولت بمبادرة منها رسم شيء ما باستخدام فرش الطلاء المنسية.


ومنذ ذلك الحين، رسم بيغكاسو أكثر من 100 لوحة وحصل على أكثر من مليون دولار لقاء ذلك.
وكان النجاح الحقيقي من خلال لوحة ضخمة بعنوان "Wild and Free" من تصميم ليفسون، والتي بيعت في مزاد بما يعادل 2 مليون روبل روسي. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:56 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:39 | 2024-03-07
01:30 | 2024-03-07
00:42 | 2024-03-07
23:48 | 2024-03-06
23:47 | 2024-03-06
23:00 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24