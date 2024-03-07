"بيغكاسو".. من خنزير في المسلخ إلى رسام لوحات بمليون دولار (فيديو)

نفق الخنزير "بيغكاسو" الذي أمضى حياته بعد إنقاذه من المسالخ، وهو يرسم أكثر من 100 لوحة فنية وبيعت بأكثر من مليون دولار، بحسب ما أعلنته منقذته الناشطة في حقوق الحيوان، جوان ليفسون.

وعانى "بيغكاسو" من مرض التهاب المفاصل ونفق عن عمر 8 سنوات بحسب ما ذكرته صاحبته من جنوب إفريقيا ليفسون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 6 اذار الجاري.

Weighing in at 450 lbs, Pigcasso (@Pigcassohoghero) is an artist -- of the porcine kind -- who was rescued and adopted by South African animal rights activist Joanne Lefson. Paint something beautiful @60SecDocs pic.twitter.com/ZZaJk4nA0w — 60 Second Docs (@60SecDocs) November 24, 2019 Advertisement



وكانت الناشطة ليفسون قد غيرت مصير الخنزير الرسام من مجرد حيوان ذاهب إلى الذبح في أحد المسالخ إلى حيوان يرسم لوحات فنية بالفرشاة وبشغف مستخدما فمه لإبراز هذه الموهبة.





وبعد أن اشترت الخنزير من المسلخ ووضعته في مزرعتها، اكتشفت ليفسون موهبة بيغكاسو بالصدفة عندما حاولت بمبادرة منها رسم شيء ما باستخدام فرش الطلاء المنسية.





ومنذ ذلك الحين، رسم بيغكاسو أكثر من 100 لوحة وحصل على أكثر من مليون دولار لقاء ذلك. وكانت الناشطة ليفسون قد غيرت مصير الخنزير الرسام من مجرد حيوان ذاهب إلى الذبح في أحد المسالخ إلى حيوان يرسم لوحات فنية بالفرشاة وبشغف مستخدما فمه لإبراز هذه الموهبة.وبعد أن اشترت الخنزير من المسلخ ووضعته في مزرعتها، اكتشفت ليفسون موهبة بيغكاسو بالصدفة عندما حاولت بمبادرة منها رسم شيء ما باستخدام فرش الطلاء المنسية.ومنذ ذلك الحين، رسم بيغكاسو أكثر من 100 لوحة وحصل على أكثر من مليون دولار لقاء ذلك.

وكان النجاح الحقيقي من خلال لوحة ضخمة بعنوان "Wild and Free" من تصميم ليفسون، والتي بيعت في مزاد بما يعادل 2 مليون روبل روسي. (RT)