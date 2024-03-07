اليكم موعد وموقع أول كسوف كلي للشمس بـ2024... وتحذير من الخبراء

ينتظر محبو الظواهر الفلكية بشغف حدثا هاما متوقعا حدوثه الشهر القادم، لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث سيحجب القمر الشمس تماما في أميركا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، في كسوف كلي للشمس. ويُنتظر حدوث تلك الظاهرة في 8 نيسان المقبل.

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ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا وأميركا الشمالية وشمال أميركا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، فيما لن يُرى في المنطقة العربية. ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريباً.





ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

وفي كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا، وهذا ما يسمى "طريق الكسوف" أو مسار ظل القمر.

وكشف الدكتور محمد شعبان، الباحث المساعد بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري، بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.

وتتحول السماء أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر، ومن المعروف أن الحيوانات الليلية تستيقظ في حيرة من أمرها وتعتقد أن الليل قد وصل.

وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس.

وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس ولكن ليس كله.

وقد يفسد يوم غائم المشهد، خاصة مع بعد هذا الكسوف.





أين سيحدث الكسوف الكلي؟

وفقا لهيئة الفضاء الأميركية "ناسا"، سيبدأ الكسوف يوم الثامن من أبريل فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

يمر مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تينيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

يدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كويبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة.





ما الفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر؟

يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس ويغطي ظل كوكبنا سطح القمر، مما يجعل القمر يبدو معتما من الأرض، وأحيانا بلون مائل للحمرة.

ويمكن رؤية خسوف القمر من نصف الكرة الأرضية، وهي مساحة أوسع بكثير من كسوف الشمس.

وكشف الدكتور محمد شعبان أننا نشهد ظاهرة الخسوف مرتين خلال عام 2024.

وحول أنواع الخسوف، أشار شعبان إلى أن الخسوف الكلي يحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض. وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيا في أوقات منتصف الليل، أما الخسوف الجزئي فيحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر، أما الخسوف شبه الظل فيحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط ، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً.





تحذير من الخبراء

ويحذر الخبراء من أنه ليس آمنا النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس.



ووفقا للخبراء، فإن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التليسكوب دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يسبب إصابة خطيرة للعين.



ينصح الخبراء باستخدام نظارات شمسية آمنة، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس.



اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل. (العربية)