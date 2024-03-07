أمسكوا ألسنتهم وصرخوا من الألم.. ما حصل مع رواد احد المطاعم غريب!

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أصيبت مجموعة من خمسة أشخاص بالمرض والغثيان في مقهى لا فوريستا في الهند، بعد تناول معطر الفم المضاف إليه شكل صلب من ثاني أكسيد الكربون.وانتشر مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الناس وهم يمسكون ألسنتهم ويصرخون من الألم، بحسب موقع "ذا صن".ولجأت إحدى النساء إلى وضع الثلج في فمها، بينما تناولت أخريات الماء في محاولة لتبريد الإحساس بالاشتعال.واضطر الخمسة إلى دخول المستشفى بعد أن بدأوا في التقيؤ وبدأت أفواههم تنزف، ويقال إن اثنين منهم الآن في حالة حرجة.وقامت الشرطة بإلقاء القبض على مدير المطعم، بينما يستمر البحث عن صاحب مطعم الفندق الذي اختفى.