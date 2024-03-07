الحمل

تبدو متقلباً ومتأثراً بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك

الثور

فكر جيداً قبل أي تصرف، إحذر أصدقاء متخفين وحاول أن تبتعد عن الضوء إذا استطعت، وانتبه من خيبات الأمل

Advertisement

الجوزاء

تبدو خلاقاً وقادراً على العطاء الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما تفكر في إعلان أو في ترويج أو تتلقى خبراً ساراً

السرطان

يخيم على أجواء هذا اليوم مناخ هادئ ملطف يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة

الأسد

تستعيد الأمور حركتها الطبيعية والنشيطة، فتغمرك بإشراق كبير وتجعلك متحمساً، وتلتقط الفرص المالية والمهنية، ويأتيك دعم من بعض المراجع النافذة

العذراء

حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم

الميزان

حاول تسديد ديونك أو رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك

العقرب

تشعر بتحسن كبير إنه يوم واعد يبشر بالخير والانفراج، وتوقع جواباً إيجابياً وموعداً مهماً أو مفاجأة تتعلق بترقية أو بمنصب وتُطلق أفكاراً جديدة

القوس

أسلوبك عشوائي وغير مدروس يورّطك في مواقف جداً محرجة، انصح لك عدم السماح للإشاعات بالتأثير في موقفك، هدّئ من روعك ريثما تعبر العاصفة

الجدي

تقدم دليلاً على عمل، أو اختباراً يلاقي التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات الحاسمة

الدلو

مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة

الحوت

تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثاً عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال