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"باربي" تبلغ عامها الـ 65.. هكذا تحولت إلى أيقونة

Lebanon 24
07-03-2024 | 23:27
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بات عمر الدمية باربي 65 عاماً، تركت خلالها الدمية البلاستيكية الرائعة بصمة ثقافية كبيرة على عالم البشر.

واستوحت روث هاندلر، التي صممت في عام 1959، دمية باربي الأصلية من إنتاج شركة "ماتيل" بشعرها الأشقر المميز وملابس السباحة باللونين الأبيض والأسود والعينين اللتين تنظران جانبا، من ابنتها باربرا.
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ومع احتفال باربي في عام 2024 بالذكرى السنوية الخامسة والستين لظهورها، يتم إنتاج الدمى بألوان متعددة وتصفيفات كثيرة للشعر وأبعاد مختلفة لشكل الجسم وغيرها من المواصفات.

وقالت ليزا ماكنايت، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "ماتيل" ومديرة العلامة التجارية، لرويترز في مركز "ماتيل" للتصميم في لوس أنجلوس: "لطالما كانت باربي تجليا للجمال الأكثر تفردا وأحادية البعد. اليوم هناك كثير من دمى باربي، ولدينا أشكال متعددة للعلامة التجارية".

وأصبحت باربي تظهر في 35 لون بشرة و97 تصفيفة شعر وتسعة أنماط من الأجسام، ومنها باربي التي تجلس على كرسي متحرك وتلك المصابة بمتلازمة داون والبهاق وباربي ريانة الجسم وتلك المحايدة جنسانيا.

كما تحولت الدمية إلى أيقونة في الموضة تلهم تيارا في الموضة يطلق عليه اسم "باربيكور"، وألهمت كثيرين من مصففي الشعر ومصممي الملابس المشهورين.

وإلى جانب تطور العلامة التجارية، أضاف النجاح التجاري لفيلم باربي الذي رُشِّح لثماني جوائز أوسكار عام 2023 عمقا عاطفيا جديدا للدمية.

لكن هذه المكاسب لم تتحقق بين عشية وضحاها.

تحتفل باربي دمية الأزياء المشهورة عالميا بعيد ميلادها السبت بمجموعات جديدة تجسد نماذج حقيقية يحتذى بها ومهنا ما زالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد.

ففي فيلم وثائقي عن باربي، في عام 2018، بعنوان "أكتاف صغيرة: إعادة التفكير في باربي"، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، غلوريا ستاينم: "أنا ممتنة جدا لأنني لم أنشأ مع باربي... كانت باربي هي كل ما لم نرغب في أن نكونه، وطُلِب منا أن نكون عليه".

وحتى يومنا هذا، ما زال بعض الناس يربطون الدمية بأبعاد الجسم غير الواقعية ومعايير الجمال الأوروبية.

ومع أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار، تستمر شركة ماتيل في إضافة دمى متعددة الأشكال والتصاميم لتكون جميلة في اللون الوردي.

والقائمون على العلامة التجارية ينصتون لأصوات مختلفة بعيدة عن أصوات مصمميها.
المصدر: الحرة
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