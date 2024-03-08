حشر بغرفته مع نمر مفترس... شاهد طفلاً شجاعاً ينجو من موت محتم!

نجا فتى صغير "شجاع" مما كان يمكن أن يكون كارثة مميتة بفضل تفكيره السري. وتظهر لقطات مصورة لحظة مخيفة كان خلالها الصبي موهيت أهير، 12 عامًا، من ولاية ماهاراشترا بالهند، يتصفح هاتفه بشكل عرضي عندما دخل حيوان مفترس إلى الغرفة.

وكان الطفل يسترخي داخل مكتب في قاعة حفلات زفاف صباح يوم الثلاثاء قبل أن يفاجأ بنمر كبير مفترس.



وتم تداول مقطع فيديو مثير للإعجاب على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة التي قام فيها موهيت بهروبه "الذكي"، وأثنى عليه المتابعون على تصرفه الرائع والشجاع.

A 12-year-old boy held his nerve during a close encounter with a leopard and managed to trap the big cat inside an office cabin till help arrived in Malegaon, India. pic.twitter.com/gtw43FmHAW — Entertain Me HQ (@EntertainMeHQ) March 6, 2024 Advertisement



ويظهر في اللقطات الطفل وهو منهمك في هاتفه جالسا على المقعد المواجه للباب. ولكن في تحول صادم للأحداث، يدخل نمر ضخم إلى الغرفة ويبدو أنه لم يلاحظ موهيت. ويظهر في اللقطات الطفل وهو منهمك في هاتفه جالسا على المقعد المواجه للباب. ولكن في تحول صادم للأحداث، يدخل نمر ضخم إلى الغرفة ويبدو أنه لم يلاحظ موهيت.

بعد أن اكتشف الحيوان البري، ينزل موهيت بهدوء عن مقعده أثناء فصل هاتفه. ثبتت عيناه على الحيوان المفترس، واندفع نحو الباب بمجرد أن أصبح النمر في زاوية الغرفة وأغلقه بسرعة.



وتذكر موهيت إحضار هاتفه معه عندما هرب. وفي حديثه لصحيفة "Times of India"، قال موهيت: "كان النمر قريبًا جدًا. لم يكن هناك أي مسافة بيني وبين النمر. كنت خائفًا، لكنني نزلت بهدوء وتسللت خارج المكتب. أغلقت الباب خلفي".

يستمر الفيديو لإظهار القطة المرقطة مستلقية على أرضية المكتب خلف كرسي قبل أن يحملها مسؤولو إدارة الغابات.

تشير التقارير المحلية إلى أن النمر تم تخديره وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى. (العربية)