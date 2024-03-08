Advertisement

منوعات

حشر بغرفته مع نمر مفترس... شاهد طفلاً شجاعاً ينجو من موت محتم!

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1172812-638454894049532542.jpeg
Doc-P-1172812-638454894049532542.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجا فتى صغير "شجاع" مما كان يمكن أن يكون كارثة مميتة بفضل تفكيره السري. وتظهر لقطات مصورة لحظة مخيفة كان خلالها الصبي موهيت أهير، 12 عامًا، من ولاية ماهاراشترا بالهند، يتصفح هاتفه بشكل عرضي عندما دخل حيوان مفترس إلى الغرفة.
وكان الطفل يسترخي داخل مكتب في قاعة حفلات زفاف صباح يوم الثلاثاء قبل أن يفاجأ بنمر كبير مفترس.

وتم تداول مقطع فيديو مثير للإعجاب على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة التي قام فيها موهيت بهروبه "الذكي"، وأثنى عليه المتابعون على تصرفه الرائع والشجاع.
 
 
Advertisement


ويظهر في اللقطات الطفل وهو منهمك في هاتفه جالسا على المقعد المواجه للباب. ولكن في تحول صادم للأحداث، يدخل نمر ضخم إلى الغرفة ويبدو أنه لم يلاحظ موهيت.
 
بعد أن اكتشف الحيوان البري، ينزل موهيت بهدوء عن مقعده أثناء فصل هاتفه. ثبتت عيناه على الحيوان المفترس، واندفع نحو الباب بمجرد أن أصبح النمر في زاوية الغرفة وأغلقه بسرعة.

وتذكر موهيت إحضار هاتفه معه عندما هرب. وفي حديثه لصحيفة "Times of India"، قال موهيت: "كان النمر قريبًا جدًا. لم يكن هناك أي مسافة بيني وبين النمر. كنت خائفًا، لكنني نزلت بهدوء وتسللت خارج المكتب. أغلقت الباب خلفي".
يستمر الفيديو لإظهار القطة المرقطة مستلقية على أرضية المكتب خلف كرسي قبل أن يحملها مسؤولو إدارة الغابات.
تشير التقارير المحلية إلى أن النمر تم تخديره وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:44 | 2024-03-08
00:59 | 2024-03-08
00:32 | 2024-03-08
00:01 | 2024-03-08
23:27 | 2024-03-07
23:23 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24