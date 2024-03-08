ما جديد حادثة تعرّض فنان ووالدته للضرب داخل مركز تجاريّ معروف؟

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بعد تعرضه ووالدته للضرب داخل مركز تجاري شهير بسبب أكياس سكر، كشف الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري أن والدته هي التي تعرضت للضرب وليست زوجة أبيه الثانية والحالية.وتوضيحا للغط بشأن الواقعة، كتب الفنان سامي مغاوري والد الفنان كريم، تدوينة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "لم أذهب في يوم من الأيام لشراء أي مواد تموينية من سوبر ماركت أنا وزوجتي، ولكن منذ يومين حدثت مشاجرة بين ابني ووالدته وهي زوجتي السابقة مع عدد من موظفي وأمن المكان".وتابع الفنان الأب: "لا علاقة لزوجتي بهذا الموضوع، وهذا للعلم والتوضيح كما أكد ابني ذلك".وردا على تدوينة والده كتب الفنان كريم مغاوري معقبا على صفحته على فيسبوك وقال: "أوضحت منذ الصباح لعدد من الصحافيين أن والدتي ليست زوجة أبي الحالية، وأن زوجة أبي ليست المعنية بالموضوع".وتابع: "لست مسؤولاً عما تروجه صفحات وقنوات الإخوان ولم ولن أتواصل معهم مهما حدث وتحت أي ظرف، وما ينشرونه أو يفبركونه ليس لي أدنى علاقة به".وكان الفنان قد وثق مقطع فيديو لواقعة تعرضه ووالدته للضرب داخل مول تجاري شهير بسبب رفض إدارة المول بيع سكر لهم.وقال كريم مغاوري إنه ذهب مع والدته إلى أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة لشراء احتياجاتهم من السلع، وطلب شراء كمية من السكر تكفي العائلة لكن إدارة المول رفضت بيعه لهم بزعم عدم توافره. (العربية)