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قصة لا تُصدق.. اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية!

Lebanon 24
09-03-2024 | 00:00
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في قصة غريبة، اكتشف رجل أن زوجته هي في الواقع أخته البيولوجية.

وادعى هذا الرجل أنه علم بهذا الأمر بعدما حاول إنقاذ حياتها عن طريق التبرع بإحدى كليتيه لها، وفق ما ذكره موقع "ذا صن".

وزعم الرجل أنه تم تبنيه بعد دقيقتين من ولادته، وأنه متزوج من زوجته منذ ست سنوات، ولديهما طفلان.
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وأدركت الزوجة أنها بحاجة إلى كلية جديدة بعدما مرضت عقب ولادة ابنهما.

وعندما ظهرت النتائج، علم الأب أنه وزوجته يتقاسمان "نسبة تطابق عالية بشكل غير طبيعي".

وأوضح أنه بسبب كيفية انتقال معلومات الحمض النووي عبر الأجيال، يمكن أن يكون لدى أحد الوالدين للطفل تطابق بنسبة 50 في المئة على الأقل، ويمكن أن يكون لدى الأشقاء تطابق بنسبة 0-100 في المئة.

وقال أحد علماء المختبرات السريرية: "قد تكونون أشقاء بيولوجيين، أو ربما أبناء عمومة، أو قد يكون الطبيب مخطئًا".(lbci)

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