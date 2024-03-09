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حادث مأساوي.. طفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ إليكم ما جرى

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:00
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في حادث مأساوي، توفيت طفلة بعدما دهسا والدها بسيارته خارج منزل العائلة في بريطانيا.
 
وكانت "هنية" تبلغ من العمر 19 شهرًا عندما توفيت على الطريق في بلدة ديوسبري غرب يوركشاير يوم السبت 21 أيار من العام الفائت.
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وكانت الفتاة تلعب في الحديقة ثم سارت في طريق مجاور للمنزل وخرجت من بوابة مفتوحة إلى الطريق الأمامي، وفق أُبلغت محكمة برادفورد كورونر.
 
وجلست هنية خلف سيارة BMW من الفئة الثالثة التابعة لوالدها، التي كانت متوقفة في مواجهة المنزل، في حوالي الساعة 10 صباحًا وقُتلت بعد حوالي عشر دقائق.
 
وخلص المحققون في شرطة ويست يوركشاير إلى أنه من غير المرجح أن تكون أجهزة استشعار السيارة قد رصدت هنية لأنها كانت صغيرة جدًا، وفق ما ذكرت صحيفة يوركشاير لايف المحلية.
 
ولم ير أي شهود عيان الحادث، لكن الطبيب الشرعي وصف لقطات كاميرات المراقبة التي قدمها جيران هنية بأنها "مؤلمة للغاية". (lbci)

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