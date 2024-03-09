17
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
صورة أشعلت الانترنت.. شاهدوا ماذا كان ينتعل العريس في حفل زفافه
Lebanon 24
09-03-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت صورة لزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لفت شخص ما الانتباه إلى حذاء العريس.
وتم التقاط الصورة للعريس وهو يقف عند المذبح مع عروسه، حيث بدا كلا الطرفين مهذبين جيدًا.
ولكن أحد مستخدمي موقع Reddit أشار إلى العريس الذي كان يرتدي حذاء "كروكس" أسود وجوارب سوداء، الأمر الذي بدا غريبا للمشاهدين، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".
Advertisement
وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "تخيلي أنك تستعدين لمدة ثلاث ساعات لاطلالة زفافك ويظهر عريسك في كروكس".
ومن المثير للدهشة أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عادة ما يسارعون إلى التنديد بزلات الزفاف، خرجوا بأعداد كبيرة للدفاع عن اختيار الرجل للحذاء. (lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا
Lebanon 24
فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا
13:10 | 2024-03-08
08/03/2024 01:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
08:07 | 2024-03-08
08/03/2024 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
09:52 | 2024-03-08
08/03/2024 09:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
Lebanon 24
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
08:28 | 2024-03-08
08/03/2024 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. "إقتحام" داخل إسرائيل في هذا الموعد وهذا هو المستهدف
Lebanon 24
بسبب لبنان.. "إقتحام" داخل إسرائيل في هذا الموعد وهذا هو المستهدف
11:00 | 2024-03-08
08/03/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:17 | 2024-03-09
مسابقة غريبة.. تحطيم الرقم القياسي بـ"حمل الزوجات" (صور)
04:00 | 2024-03-09
فقدت طفلتها بين ذراعيها.. إليكم ما حصل معها
02:00 | 2024-03-09
حادث مأساوي.. طفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ إليكم ما جرى
01:51 | 2024-03-09
بعدما كشف خيانتها.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة (فيديو)
01:00 | 2024-03-09
عملية سطو "لا تصدق".. ابن الـ 11 عاما سرق سيارة وهذا ما فعله
00:00 | 2024-03-09
قصة لا تُصدق.. اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية!
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
09/03/2024 13:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
09/03/2024 13:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
09/03/2024 13:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24