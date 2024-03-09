Advertisement

منوعات

صورة أشعلت الانترنت.. شاهدوا ماذا كان ينتعل العريس في حفل زفافه

Lebanon 24
09-03-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1173090-638455537969256319.jpg
Doc-P-1173090-638455537969256319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صورة لزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لفت شخص ما الانتباه إلى حذاء العريس.

وتم التقاط الصورة للعريس وهو يقف عند المذبح مع عروسه، حيث بدا كلا الطرفين مهذبين جيدًا.

ولكن أحد مستخدمي موقع Reddit أشار إلى العريس الذي كان يرتدي حذاء "كروكس" أسود وجوارب سوداء، الأمر الذي بدا غريبا للمشاهدين، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".
Advertisement

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "تخيلي أنك تستعدين لمدة ثلاث ساعات لاطلالة زفافك ويظهر عريسك في كروكس".

ومن المثير للدهشة أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عادة ما يسارعون إلى التنديد بزلات الزفاف، خرجوا بأعداد كبيرة للدفاع عن اختيار الرجل للحذاء. (lbci)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:17 | 2024-03-09
04:00 | 2024-03-09
02:00 | 2024-03-09
01:51 | 2024-03-09
01:00 | 2024-03-09
00:00 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24