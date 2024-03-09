صورة أشعلت الانترنت.. شاهدوا ماذا كان ينتعل العريس في حفل زفافه

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انتشرت صورة لزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لفت شخص ما الانتباه إلى حذاء العريس.وتم التقاط الصورة للعريس وهو يقف عند المذبح مع عروسه، حيث بدا كلا الطرفين مهذبين جيدًا.ولكن أحد مستخدمي موقع Reddit أشار إلى العريس الذي كان يرتدي حذاء "كروكس" أسود وجوارب سوداء، الأمر الذي بدا غريبا للمشاهدين، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "تخيلي أنك تستعدين لمدة ثلاث ساعات لاطلالة زفافك ويظهر عريسك في كروكس".ومن المثير للدهشة أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عادة ما يسارعون إلى التنديد بزلات الزفاف، خرجوا بأعداد كبيرة للدفاع عن اختيار الرجل للحذاء. (lbci)