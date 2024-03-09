Advertisement

منوعات

عملية سطو "لا تصدق".. ابن الـ 11 عاما سرق سيارة وهذا ما فعله

Lebanon 24
09-03-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1173092-638455548289071063.png
Doc-P-1173092-638455548289071063.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادث غير متوقع، تفاجأت دورية شرطة في شمال إنكلترا عندما أوقفت سيارة من نوع "بي إم دبليو" تسحب مقصورة "كارافان"، ويقودها صبي صغير السن.

وتلقت شرطة شمال يوركشاير، يوم الخميس الماضي، بلاغا بسرقة مقصورة من موقع لقضاء العطلات، وأن سيارة "بي إم دبليو" تجرها.
Advertisement

وبتعقب السيارة، تمكنت الشرطة من إيقافها بعد مرور 45 دقيقة على البلاغ، قرب غارفورث، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وقال رجال الشرطة إنهم "ذهلوا" عندما وجدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما وهو يقود سيارة الـ"بي إم دبليو" بطريقة خطيرة.

وبتفتيش السيارة، وجد رجال الشرطة معدات تستخدم في تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى مجموعة من لوحات تسجيل المركبات.

واعتقلت الشرطة الصبي للاشتباه في ارتكابه جرائم تشمل السرقة والسطو والقيادة الخطيرة.

وبعد استجوابه تم إطلاق سراحه بكفالة مشروطة من الشرطة للسماح للضباط بإجراء مزيد من التحقيق في القضية.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-03-09
02:00 | 2024-03-09
01:51 | 2024-03-09
00:00 | 2024-03-09
23:29 | 2024-03-08
23:00 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24