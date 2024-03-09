عملية سطو "لا تصدق".. ابن الـ 11 عاما سرق سيارة وهذا ما فعله

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في حادث غير متوقع، تفاجأت دورية شرطة في شمال إنكلترا عندما أوقفت سيارة من نوع "بي إم دبليو" تسحب مقصورة "كارافان"، ويقودها صبي صغير السن.وتلقت شرطة شمال يوركشاير، يوم الخميس الماضي، بلاغا بسرقة مقصورة من موقع لقضاء العطلات، وأن سيارة "بي إم دبليو" تجرها.وبتعقب السيارة، تمكنت الشرطة من إيقافها بعد مرور 45 دقيقة على البلاغ، قرب غارفورث، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وقال رجال الشرطة إنهم "ذهلوا" عندما وجدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما وهو يقود سيارة الـ"بي إم دبليو" بطريقة خطيرة.وبتفتيش السيارة، وجد رجال الشرطة معدات تستخدم في تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى مجموعة من لوحات تسجيل المركبات.واعتقلت الشرطة الصبي للاشتباه في ارتكابه جرائم تشمل السرقة والسطو والقيادة الخطيرة.وبعد استجوابه تم إطلاق سراحه بكفالة مشروطة من الشرطة للسماح للضباط بإجراء مزيد من التحقيق في القضية.(سكاي نيوز)