الحمل

تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جداً، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة

الثور

لا تحسم أمراً وتعامل مع العوامل الخارجية من دون ضغط، توجه اليك شبه ملاحظات بالإهمال أو عدم الكفاءة، من الأفضل أن تأخذ حذرك

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الجوزاء

الوضع السيئ سببه الركود والفوضى، لا تسلط الضوء عليك وحاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت الأنظار، فمشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفوراً بين الزملاء

السرطان

إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر

الأسد

تواجه بعض التأخير والتسويف وعمليات التأجيل، ما يتطلب صبراً كبيراً، أنصحك بالتجاوب مع فرص للسفر تتعلق بمهنتك، وأدعوك إلى الوثوق بحدسك على هذا الصعيد

العذراء

تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت

الميزان

يوم مناسب لبدء مشروع جديد، والتركيز على الأعمال الروتينية يؤتي ثماره المرجوة، لكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة

العقرب

تواجه متاعب وضغوطاً فحاول تفادي الخلافات على أنواعها، واحذر المشاكل ولا تنفعل لأن هذا اليوم لا يوحي بجو مناسب

القوس

يوم متقلب يتطلب منك انضباطاً وحذراً كاملين لحماية المصالح من التراحع وحتى التدهور، وتثأر لظلم سابق

الجدي

تواجه عقبة أو معاكسة من زميل أو مسؤول أو صاحب سلطة، تجنب التذمر لأن الظروف لن تخدم مزاجيتك، بل قد تسبب لك الفشل

الدلو

إبتعد عن كل أشكال التوتر وإثارة النعرات، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً

الحوت

تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان