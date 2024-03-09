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منوعات

بعدما كشف خيانتها.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2024 | 01:51
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في حادثة مأساوية، وثق مقطع فيديو مرعب رجلاً يحمل بندقية، ويطلق ثلاث طلقات على زوجته ويقتلها، ليحاكم لاحقاً بالسجن 10 سنوات فقط.

وفي التفاصيل، حُكم على رجل من تكساس، أطلق النار على زوجته فقتلها أمام الكاميرا بعدما اكتشف أنها كانت على علاقة غرامية، بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بتهمة قتلها.

وحُكم على كاري برمنغهام، 60 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عامًا، فقتلها في كانون الأول2021 .
وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن - الحد الأقصى هو 20 عامًا.

وفي مقطع الفيديو المثير للقلق، يمكن رؤية برمنغهام وهو يقود سيارته في ممر منزلهما في سبرينج بولاية تكساس، ويرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية. ويمكن سماع صوت برمنغهام وهو يقول لزوجته: "حسنًا، إلى اللقاء. أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك، قبل إطلاق النار عليها ثلاث مرات.
 
 
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ووقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة، ودار بينهما جدال لمدة 30 دقيقة قبل إطلاق النار. يحتوي الصوت الذي حصلت عليه "ABC13" على عدة دقائق من المحادثة بين الاثنين، والتي أصبحت جزءًا كبيرًا من المحاكمة.

يمكن سماعه وهو يقول: "لقد انتهيتِ"، بينما ترد باتريشيا: "لقد انتهيتَ أيضًا"، حيث أصبحت محادثتهما أكثر سخونة.

وسيقضي برمنغهام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، وسيكون خاضعا للإفراج المشروط بعد خمس سنوات.(العربية)

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