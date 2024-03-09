كيف يفتتح الأردنيون شهر رمضان؟

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يبدأ الكثير من الأردنيين اليوم الأول من شهر رمضان بطبق "المنسف" الشعبي، ليكون حاضراً على مائدتهم كونه الطبق الأول في الأردن، ودوماً ما تحب أن تجتمع العائلة على تناوله كطبق "أبيض" لافتتاح الشهر الفضيل.ويعتبر المنسف وجبة ذات معايير خاصة وطقوس خاصة، وأيضاً لأشخاص تربطهم علاقات خاصة بمعنى أنها تُقدَّم وفق بروتوكول معين للضيافة وطريقة التقديم والترتيب.ويُطبخ "المنسف" الذي يوصف بأنه "سيد المائدة الأردنية" بلحم الأغنام البلدية، وكرات "الجميد" المحضرة من حليب الأغنام البلدية، والسمن البلدي، والأرز، واللوز والصنوبر لتزيينه.ويتم صنع الجميد من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب، ومن ثم يتم خض اللبن في أوعية خاصة، ليتم فرز اللبن عن الزبدة الموجودة في الحليب، وبعد ذلك تُزال الزبدة من اللبن الناتج عن عملية الخض، ويسمى ذلك اللبن "مخيضاً" أو "شنينة".بعد ذلك يسخن لبن "الشنينة" قليلاً على النار من دون تحريك حتى يبدأ بالتخثر، ثم يتم وضعه في وعاء من الشاش مدة يوم على الأقل لتصفية الماء الزائد الموجود فيه، وأخيراً يتم إضافة قليل من الملح له وتشكيله على شكل كرات وتجفيفه في الشمس.وتعتبر محافظة الكرك في جنوب الأردن أشهر المدن الأردنية بصناعة الجميد، ويطلق اسمها على الأصناف الجيدة منه، أي "جميد كركي".من جانبه، قال هاشم البشابشة، صاحب أحد أشهر مطاعم صنع المنسف في عمّان، إنه بدأ استقبال طلبات وحجوزات منذ أسبوع قبل بدء شهر رمضان.وأكد البشابشة إن "عددا كبيرا من الأردنيين يرغبون بافتتاح شهر رمضان الكريم بتناول المنسف، ويجعلون رمضان كله "أبيض" بأعمالهم وأفعالهم".وأشار البشابشة إلى أن الإقبال على المنسف "جيد جداً" وخصوصاً في بداية رمضان، حيث "يعتبر الأكلة ذات المذاق الأطيب بمثل هذه الأوقات التي اعتاد عليها الأردنيون".(العربية)