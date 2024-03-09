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في بلد عربي: هرّب الأموال داخل المصحف الشريف.. وهذا ما حصل معه (صور)

Lebanon 24
09-03-2024 | 15:07
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أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي محاولة تهريب مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف يورو داخل نسخة من القرآن الكريم.

ويظهر تسجيل مصور لحظة عثور موظفة في الجمارك على المبلغ المالي موزعا بشكل محكم داخل المصحف الشريف، ومصادرته.
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وأثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر أغلب المعلقين استخدام المصحف الشريف لتهريب الأموال.

وشهدت السنة المنصرمة إحباط العديد من عمليات التهريب في مطارات البلاد، كان أبرزها حجز أكثر من 1.2 مليون يورو خلال ثلاثة أيام في شهر أيار.
 
المصدر: روسيا اليوم
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