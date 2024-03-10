تصرف غريب.. شاهدوا كيف تعامل هنديّ مع رجل شرطة بعدما أوقفه (فيديو)

شرطي في ولاية كيرلا الهندية شاهد راكب دراجة نارية مخالف بسبب السرعة الزائدة فأوقفه وطلب رخصة القيادة، الراكب شعر بالعصبية والتوتر ثم قرأ "سورة الزلزلة" ونفث على الأرض انتظاراً لحدوث معجزة... لكن دفع المخالفة في النهاية. pic.twitter.com/gJSHS6VI3b
— إياد الحمود (@Eyaaaad) March 8, 2024
شرطي في ولاية كيرلا الهندية شاهد راكب دراجة نارية مخالف بسبب السرعة الزائدة فأوقفه وطلب رخصة القيادة، الراكب شعر بالعصبية والتوتر ثم قرأ "سورة الزلزلة" ونفث على الأرض انتظاراً لحدوث معجزة... لكن دفع المخالفة في النهاية. pic.twitter.com/gJSHS6VI3b