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تصرف غريب.. شاهدوا كيف تعامل هنديّ مع رجل شرطة بعدما أوقفه (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2024 | 00:00
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وثق مقطع فيديو متداول لحظة تصرف غريبة وطريفة لراكب دراجة نارية مخالف بسبب السرعة عندما أوقفه شرطي في ولاية كيرلا الهندية.
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وأظهر المقطع الشرطي وهو يوقف راكب الدراجة النارية لمخالفته السرعة الزائدة وبعدها طلب رخصة القيادة، غير أن الراكب شعر بالعصبية والتوتر وبدأ بعدها برفع الثوب الذي يرتديه، ماسكا هاتفه بيده ويجادل الشرطي، ثم قرأ "سورة الزلزلة" ونفث على الأرض.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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