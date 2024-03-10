بعد يوم من زفافه.. عائلة تُفجع بوفاة ابنها

لقي عريس مصرعه في حادث سيارة يوم الاثنين، أثناء سفره لقضاء شهر العسل مع عروسه، وذلك بعد يوم واحد من حفل زفافهما.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان دانييل بالاسيوس الثالث، 27 عامًا، وزوجته كريستي كاريو، 23 عامًا، يقودان سيارتهما على الطريق في ولاية تينيسي عندما انحرفت سيارتهما من طراز Toyota 4Runner عن الطريق واصطدمت بجسر، حسبما قالت دورية الطريق السريع في الولاية الأميركية.

عندها، انقلبت الشاحنة الصغيرة الخاصة بالزوجين مرات عدة قبل أن تعبر اتجاه حركة المرور القادمة واصطدمت بشبه شاحنة.

وأكد رئيس إطفاء مقاطعة فاييت للمنفذ أن بالاسيوس قُتل في الحادث، أما زوجته فقد أُصيبت بجروح لكنها تمكنت من النجاة.

وقال والد الفقيد: "لقد فقدت ابناً ولكني اكتسبت ابنة".

( lbc)