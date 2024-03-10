كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل".. وهذه المتطلبات

توافَدَت آلاف الكلاب برفقة أصحابها إلى منطقة برمنغهام (وسط إنكلترا) الخميس للمشاركة في معرض "كرافتس" Crufts الشهير للكلاب الذي يجذب كل سنة زواراً من مختلف أنحاء العالم، ويتوّج الأحد بانتخاب أجمل كلب أصيل.

ويتنافس أكثر من 18 ألف كلب على مدار أربعة أيام في فعاليات متعددة تُعرض فيها جميع السلالات، خلال هذا الحدث الذي ينظمه "كينيل كلوب" (أي "نادي الكلاب").

ويُتوج أحد هذه الحيوانات الأحد بلقب "Best in Show" ("أفضل كلب في المعرض")، وهي أبرز مكافآت الحدث، وغالباً ما تكون تتويجاً لسنوات طويلة من العمل بين الكلب وصاحبه. وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة إلى كلب من نوع لاغوتو رومانيولو من كرواتيا.

بالإضافة إلى فئة تسمى "هيلوورك"، وهو حدث راقص تنافست فيه بيكرسفيلد، تتوزع المنافسة بين الكلاب خصوصاً على فئات عدة تشمل خفة الحركة أو الترويض أو سباقات التقاط خلف كرات التنس.

( lbc)