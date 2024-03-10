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فنون ومشاهير
ممثل شهير أصبح متسوّلاً... وما يجنيه شهريّاً من أموال لا يخطر على البال (صور)
Lebanon 24
10-03-2024
|
06:21
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لجأ الممثل الصيني المحترف لو جينغانغ إلى التسول كوسيلة لكسب عيشه والمال، وداوم على هذه العادة خلال السنوات الـ12 الماضية عبر إظهار مهارات تمثيلية فائقة لجمع ما يتسنى له من المارة.
وكشف موقع News18 أن الممثل اتخذ من الحديقة العامة "Qingming Shanghe" في مقاطعة "هينان" مكانا لممارسة عادته وعمله إن صح التعبير.
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وعمد إلى الظهور بمظهر الفقير المتشرد وغطى وجهه بالتراب مرتديا ملابس رثة بعض الشيء لإظهار حالة الفقر التي يعيشها وهو ما يحفز المارة والسائحين في الحديقة على تقديم المال والطعام والشراب له.
واللافت في الأمر أن الممثل المتسول استطاع خلال السنوات الـ12 الماضية، التي تقمص فيها دور المتسول، أن يكسب ما يصل إلى 70 ألف يوان أيّ 9730 دولارا شهريا، بالإضافة إلى طعام أكثر مما يمكن أن يأمل في تناوله.
وبذلك، صقل الفنان الصيني حرفة التسول في إطار تمثليلي ما أقنع المتصدقين عليه بإفراغ بعض مما في جيوبهم لصالحه. ومع ذلك، فهو في الواقع ليس فقيرا على الإطلاق. (روسيا اليوم)
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