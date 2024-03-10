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الحمل اليومأنت تبذل جهد كبير جداً في العمل هذه الفترة، لكنك في النهاية تتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجهك، أنت تعمل على تطوير نفسك في العمل وتجنب الروتين والملل، تلتقي بأحد الاشخاص عند زيارتك لأحد الاصدقاء، هذا الشخص بالرغم من انك التقيته صدفة إلا أنه يتحول إلى شخص مهم جدا في حياتك، انتبه لصحتك أكثر.الثورهناك الكثير من المهام وجدولك مليء بالمهام والاتصالات بالاضافة إلى بعض المناسبات الاجتماعية التي يجب أن تنجزها هذه الفترة دون تأخير، اعطي العمل أولوية، فالاصدقاء والعائلة سيتفهمون الأمر، يجب عليك أن تجدد نشاطك وتزيد من عزيمتك وطاقتك بعد الوعكة الصحية التي مررت بها، انتبه لصحتك أكثر يا عزيزي ولا تهملها.الجوزاءعلى الصعيد الصحي في هذه الفترة لا ترغب كثيراً بتناول الطعام وهذا يسبب لك بتخفيف الوزن لكن حاول أن تأخذ فيتاميناتك باستمرار حتى إذا أصبت بكورونا لا تعاني من أي أوجاع وتكون مناعتك قوية، على الصعيد العاطفي أنت تشعر بالوحد وتحاول توسيع علاقتك الاجتماعية لكن لا تيأس سوف تجد شريك لك يساندك قريباً، أما مهنياً أنت تبحث عن عمل آخر لأنك تريد أن تزيد خبرتك وتشعر بالملل من مكان العمل.السرطانلا جديد على صعيد العمل، ما زلت تقدم أفضل ما لديك وتثبت نفسك يومًا بعد يوم، يمر صديق لك بوعكة صحية خطيرة نوعًا ما تدخله المستشفى، تحاول الوقوف إلى جانبه ودعمه بشكل كبير، تتلقى اتصال مهم يساعدك على تطوير وضعك المادي والمهني، الأمور تسير بشكل جيدالأسديوم جيد بشكل عام، تفتح لك الكثير من الأبواب والفرص في هذه الفترة، تشعر بالراحة بشكل عام فيما يخص مسارك المهني، تخطط مع عدد من الأصدقاء من أجل قضاء مشوار والخروج في نزهة، الوضع الوبائي يشعرك بالقلق على افراد اسرتك مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبيرالعذراءحاول ان تستفيد اي فرصة تتوفر لك في طل الفترة من أجل تحسين وضعك في العمل، تشهد حياتك المهنية بعد التطورات الايجابية التي تؤثر بشكل جيد على حياتك في المستقبل، لا تتسرع في قرار يخص الشريك، لا تنهي هذه العلاقة بسبب فكرة او شكل انت ليس متأكد منه.الميزانمن الناحية الصحية أنت سمين وتعاني من زيادة الوزن في هذه الفترة حاول أن تتجنب تناول الخبز والأرز وتلتزم بنظام غذائي صحي ومارس الرياضة باستمرار، أما على الصعيد العاطفي كل منكما أنت وشريكك مشغول عن الآخر بسبب ضغط العمل فترة عادية وترجعون لوضعكم الطبيعي، أما من الناحية المهنية تشعر بالملل والروتين لكن أمورك جيدة لا بأس بها حاول أن تكون لطيف مع جميع الموظفين حتى لا تخسر أحد.العقربسوف تتبدل الامور في هذه الفترة بشكل كبير لصالحك، أنت تشعر بالراحة والسعادة، تتوصل إلى تسوية مالية فيما يخص خلاف مع احد الاشخاص، تفكر بتغير منزلك او سيارتك، انت بحاجة للخروج من فترة الرتابة والملل التي تعيشها بهذه الفترة، امشي يومياً نصف ساعة على الأقل.القوسسوف تتلقى بعض الانتقادات على تصرفاتك من قبل الاصدقاء مما يشعرك بالانزعاج الشديد، من الممكن أن تكون بعض هذه الانتقادات صحيحة عليك مراجعة تصرفاتك والعمل على تحسينها، ابتعد عن الانفعال السريع والعصبية، وحاول ان لا تقحم نفسك بأي مشكلة جديدة سواء في العمل او مع العائلة او الاصدقاء، انتبه للخضار والفواكة أكثر من اللحوم.الجديسوف يساندك بعض الزملاء في مشكلة تصادفك اليوم وتجد نفسك طرفًا فيها دون أن تدري، لذلك حاول أن تتعلم اكثر من اخطاء غيرك، ليس من الضروري ان تمر بنفس الموقف لتتعلم، استفد مما يحدث حولك، ولا تتسرع باتخاذ قرار يخص مستقبلك فليس الأمور دائما بالسهولة التي نحلم بها، حاول أن تشرب الماء بكثرة.الدلوأنت تعمل يا عزيزي على كسب عدد من الزملاء في مكان العمل وهو ما تتمكن منه، قد تجد نفسك امام تغيير مفاجئ لم تتوقعه، تشعر بالبداية بالقلق والتوتر من هذا التغيير الا انك مع الوقت تعتاد عليه وتشعر أنه كان لصالحك، اصبح لديك شك بمشاعرك تجاه الشريك وهو امر سيء عليك التاكد منه، انتبه للكمامات وحاول الالتزام بها جيداً.الحوتسوف تتلقى عروض خاصة من اجل تطوير مسارك المهني، كثرة هذه العروض تشعرك بالثقة الشديدة بنفسك، تبدأ بدراستها من اجل اختيار القرار المناسب، وقد يحمل الاسبوع القادم اخبار غير جيدة في الصعيد العائلي او على صعيد الاصدقاء، انتبه لعلاقتك مع حبيبك وحاول الاطمئنان عليه يومياً.