Advertisement

فنون ومشاهير

حصل على 7 جوائز.. هذا الفيلم اكتسح الأوسكار وهزم "باربي"

Lebanon 24
11-03-2024 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1173718-638457351619503945.jpg
Doc-P-1173718-638457351619503945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاع فيلم السيرة الذاتية "أوبنهايمر" الفوز في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام حيث حصل على 7 جوائز بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.

وخسرت الدراما، التي تحكي قصة "أبو القنبلة الذرية"، معركة شباك التذاكر أمام باربي خلال مواجهة "أوبنهايمر" الصيف الماضي، لكنها فازت الآن بحرب الجوائز.
Advertisement

وحصل كريستوفر نولان على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "أوبنهايمر" على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في 10 آذار2024 في هوليوود، كاليفورنيا.

وحصل كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل عن أدائه، متفوقًا على بول جياماتي وجيفري رايت، كما حصل روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد، متفوقًا على روبرت دي نيرو ورايان غوسلينغ.

مورفي، الذي فاز بأول جائزة أوسكار منذ ترشيحه الأول، هو أيضًا أول فائز أيرلندي المولد في فئته.

وقال قبل أن يهدي جائزته "لصانعي السلام في كل مكان": "أنا مندهش قليلاً".

وفاز داوني جونيور بأول جائزة أوسكار له بعد أن تم ترشيحه مرتين من قبل عن فيلمي Chaplin وTropic Thunder.

وقال: "أود أن أشكر طفولتي الرهيبة والأكاديمية بهذا الترتيب"، قبل أن يضيف لاحقًا: "كنت بحاجة إلى هذه الوظيفة أكثر مما احتاجتني".

وحصل نولان على أول جائزة أوسكار لأفضل مخرج، بعد أن تم ترشيحه سابقًا عن فيلم Dunkirk، متغلبًا على مارتن سكورسيزي وجوناثان جليزر.

وعند حديثه عن السينما في كلمته قال: "لا نعرف إلى أين تتجه هذه الرحلة المذهلة من هنا ولكن معرفة أنكم تعتقدون بأنني جزء مهم منها، يعني العالم بالنسبة لي".

كما فاز الفيلم بجائزة المونتاج والتصوير السينمائي والتسجيل. (سكاي نيوز)

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:01 | 2024-03-11
05:39 | 2024-03-11
05:21 | 2024-03-11
04:53 | 2024-03-11
03:28 | 2024-03-11
02:42 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24