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لص مشتبه به... ذهب للسرقة فسقط في بئر عمقه 50 قدما (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2024 | 00:50
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سقط شخص في بئر بعمق 50 قدما داخل مبنى مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي.
ورغم أن التفاصيل المتعلقة بالضحية لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن موظفي المصنع أبلغوا الشرطة أن الضحية دخل مكتبهم بنية السرقة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.
وتلقت السلطات نداء الاستغاثة، إيذانا ببدء جهود إنقاذ الرجل من البئر التي يتراوح عمقها بين 40 و50 قدما، حيث تم حفر بئر جديدة موازية لتلك التي علق فيها الرجل.
وشاركت خدمة إطفاء دلهي في عمليات الإنقاذ المستمرة لإخراج الشخص من البئر، كما استجابت خمس سيارات إطفاء بالتعاون مع فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وشرطة دلهي في محاولة لإنقاذ اللص.
وقالت شرطة دلهي إنه تم إخراج جثة الرجل من البئر، مضيفة أن الجهود مستمرة للتعرف عليه. (RT)
 
 
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