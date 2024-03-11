أراد تسمية ابنته على اسم حبيبته السابقة... هل وافقت زوجته؟

أثار رجل جدلاً بعد أن كشف أنه يريد تسمية ابنته على اسم حبيبته السابقة نانسي التي توفيت.

وأوضح أنه واعدها لمدة ست سنوات وأنه "شعر بالصدمة والعجز" عندما سمع بوفاتها بعد عامين من انتهاء علاقتهما.

وعلى الرغم من أنه لم يكن مرتبطاً بنانسي عندما توفيت، إلا أنه ظلت تربطه علاقة صداقة معها.

وقال الرجل البالغ من العمر 34 عامًا: "التقيت بزوجتي قبل حوالي شهرين من انفصالي عن نانسي، ونحن ننتظر مولودنا الذي لا نعرف جنسه بعد. ولكننا بدأنا نفكر في أسماء الأطفال".

وذكر أنه يحب اسم نانسي ويرغب بتسمية ابنته به، إذا رُزق بفتاة. ولكن زوجته لم ترحّب بالفكرة لأن نانسي كانت عزيزة جداً على زوجها، ووفاتها أثرت به لفترة طويلة.

( lbc)