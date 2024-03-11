

يتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض الأخبار السيئة التي تصلك، انت قادر على تخطي هذه المرحلة والازمة، فقط لا تبالغ بالتفكير، امامك مشروع جديد مهم وكبير جدًا، اذا تمكنت من الدخول به ستحقق نجاح كبير يؤثر بشكل إيجابي بمستقبلك، الأمور متقلبة على الصعيد العائلي، حاول أن تسترخي ولا تتوتر واشرب يانسون بكثرة.

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سوف تتطور مهاراتك في العمل بشكل كبير، يلحظ رؤسائك هذا الأمر، ويشعرون بالسعادة الكبيرة، قد تحصل على ترقية أو زيادة في الراتب، حاول ان لا تفتح مواضيع حساسة مع شريك حياتك في هذه الفترة، فوضعه النفسي ليس جيد، وعليك دعمه وليس استفزازه، اتصال من شخص لم تراه منذ مدة، انتبه لجهازك التنفسي أكثر وحاول الابتعاد عن التوتر والعصبية.

الجوزاء

على الصعيد الصحي أنت تعاني من أمراض القلب حاول أن تهتم بصحتك أكثر وتبتعد عن التوتر والقلق، اهتم بغذائك ومارس الرياضة باستمرار خصوصاً رياضة المشي والسباحة، على الصعيد العاطفي أنت وشريكك تفكران بالسفر إلى مكان رومانسي حاولا أن تخططوا للتفاصيل مع مكتب السياحة، على الصعيد المهني أنت تفكر بأخذ إجارة طويلة لكن يجب أن تنهي أعمالك وتسلمها قبل أخ الإجازة. الحمليتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض الأخبار السيئة التي تصلك، انت قادر على تخطي هذه المرحلة والازمة، فقط لا تبالغ بالتفكير، امامك مشروع جديد مهم وكبير جدًا، اذا تمكنت من الدخول به ستحقق نجاح كبير يؤثر بشكل إيجابي بمستقبلك، الأمور متقلبة على الصعيد العائلي، حاول أن تسترخي ولا تتوتر واشرب يانسون بكثرة.الثورسوف تتطور مهاراتك في العمل بشكل كبير، يلحظ رؤسائك هذا الأمر، ويشعرون بالسعادة الكبيرة، قد تحصل على ترقية أو زيادة في الراتب، حاول ان لا تفتح مواضيع حساسة مع شريك حياتك في هذه الفترة، فوضعه النفسي ليس جيد، وعليك دعمه وليس استفزازه، اتصال من شخص لم تراه منذ مدة، انتبه لجهازك التنفسي أكثر وحاول الابتعاد عن التوتر والعصبية.الجوزاءعلى الصعيد الصحي أنت تعاني من أمراض القلب حاول أن تهتم بصحتك أكثر وتبتعد عن التوتر والقلق، اهتم بغذائك ومارس الرياضة باستمرار خصوصاً رياضة المشي والسباحة، على الصعيد العاطفي أنت وشريكك تفكران بالسفر إلى مكان رومانسي حاولا أن تخططوا للتفاصيل مع مكتب السياحة، على الصعيد المهني أنت تفكر بأخذ إجارة طويلة لكن يجب أن تنهي أعمالك وتسلمها قبل أخ الإجازة.

السرطان

على الصعيد الصحي أمورك تمام لكن نفسيتك ليست جيدة وتعاني من الحزن والخيبة من الحياة حاول أن تحاوط الناس الإيجابية وتخرج مع أصدقائك للتغير، أما على الصعيد العاطفي سوف تعمل عزومة كبيرة لعائلة زوجك كن مستعد وابدأ بشراء مستلزماتك، أما على الصعيد المهني أنت تعمل من المنزل لكنك تشعر بالممل والروتين حاول أن تذهب مرة أسبوعياً في العمل بمطعم أو كوفي هاوس من باب التغيير.

الأسد

الطموح والاحلام أمر جيد، لكن يجب عليك البقاء على أرض الواقع وعدم المبالغة في المجازفة، عليك منح اصدقائك بعض الوقت، فهم يحاولون رؤيتك منذ مدة وأنت دائم الانشغال، يجب أن تعطي حياتك الاجتماعية فرصة، لا تبالغ بالضغط على نفسك حتى لا تتأثر حالتك النفسية مما يجعلك شخص عصبي

العذراء

تمر بمشكلة قانونية انت بحاجة الى استشارة، مزاجك متقلب بشكل كبير هذه الفترة، لا تثق بكل من حولك، عليك الانتباه من أن تفشي أسرارك لأي شخص، عليك اقناع الشريك بفكرة تروادك منذ مدة طويلة، انتبه لصحتك ومارس الرياضة، وانتبه بشكل كبير إلى نظامك الغذائي وتناول الخضار والفواكة باستمرار.

الميزان

على الصعيد الصحي حاول أن تشعر الماء بكثرة لأنك تعاني من الجفاف في البشرة والشعر وأيضاً مشاكل خفيفة في المسالك البولية، أما على الصعيد العاطفي لديك دعوة عشاء عند أصدقائك لكن سوف يكون ممل لك ولشريكك حاول أن لا تتأخر، أما على الصعيد المهني أنت معجوء ولديك الكثير من الأعمال لكن لا تقلق سوف تنهيها على الوقت.

العقرب

تفكر بالسفر ولديك رغبة كبيرة للقيام بهذا الأمر، قبل اتخاذ هذه الخطوة عليك ترتيب كل الامور المهمة في العمل والعائلة حتى لا يؤثر غيابك على سيرها، كما يجب عليك توفير كل ما تحتاجه عائلتك قبل السفر، انتبه للتدابير الاحترازية لا سيما مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

القوس

أمورك الصحية جيدة لكن أنت تشعر في كل صباح بالصداع الشديد حاول أن تنظم غذائك ولا تهمل وجبة الإفطار، أما على الصعيد العاطفي اليوم سوف يكون مميز بالنسبة لك، سوف تأتيك دعوة عيد ميلاد وسوف تكون في قمة الأناقة والجمال وسوف يفتخر بك شريك حياتك، أما مهنياً لديك ضغط في العمل وهذا الأسبوع سوف تتأخر وأنت تعمل لكن لا بأس لأنه مديرك سوف يعوضك لا تقلق أبداً.

الجدي

تحصل في هذه الفترة على دعم كبير من مديرك في العمل، تحقق النجاح المستمر، بالرغم من ان الامور جيدة في العمل إلا أنك قد تصادف بعض المشاكل مع شريك حياتك مما يؤثر على حياتك الخاصة، قد تتعرض لخيبة امل او تنصدم بمعلومة تخص الشريك لم تتوقعها، حاول تجاوز هذه الفترة.

الدلو

تتعرف على أشخاص جدد يحدثون تغيير كبير في حياتك، أحدهم يقدم لك فرصة جيدة في العمل، قد يكون من أحد شروط هذه الفرصة السفر، وهو أمر ترغب به بشدة، في حال كنت اعزبًا قد تلتقي بالشريك في هذه الفترة، لكن يجب ان تخفف من عدائتيك واسلوبك البارد في بداية العلاقات، انتبه من الأطعمة الجاهزة وحاول تجنبها قدر المستطاع.

الحوت

أنت بحاجة في هذه الفترة إلى من يسمعك، فالكثير من الغضب والكلام في داخلك وإذا لم تخرجه ستشعر بالضيق الشديد، كل ما تريده أن يسمعك الآخرون دون أي تعليق، انت بحاجة لاخراج غضبك ليس اكثر، يجب ان تصبح اكثر دبلوماسية وليونة في التعامل مع الآخرين، التزم الكمامة قدر المستطاع وتناول الفيتامينات بشكل مستمر.