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انتحار عائلي... ربطوا أياديهم وقفزوا من الطابق الـ21 (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:39
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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين في إندونيسيا.
 
 
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انتحار عائلي
 
فقد وثقت كاميرا مراقبة، قيام عائلة مكونة من 4 أفراد من الذهاب لسطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.
من جهته، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي" لأنهم وجدوا حبلا يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.
أب وأم وطفلاهما
 
ولفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا.
وتسبب الحادث في ضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلين.
 
وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا. (العربية)
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