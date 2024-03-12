ضابط شرطة في ورطة.. فوّت مكالمة طارئة وهذا ما كان يفعله لحظة الحادث

استمعت المحكمة إلى أن ضابط شرطة فاتته مكالمة طارئة على الراديو الخاص به بينما كان يمارس الجنس مع صديقته السابقة أثناء الخدمة.

الضابط ستيفن أوستن متهم بإقامة علاقة مع حبيبته السابقة، والمعروفة باسم Miss X، خلال النهار على الرغم من وجوده في المناوبة في ذلك الوقت.

وفاته مكالمة طوارئ من الدرجة الأولى على الراديو الخاص به بشأن مدير متجر تعرض للّكم بشكل متكرر أثناء عملية سطو.

وكان المالك يطارد المشتبه به، مما يعني أن الحادث يحتاج إلى رد فعل فوري من الشرطة لأنه قد يكون هناك خطر على الحياة.

واستمعت المحكمة إلى أن أحد زملاء أوستن من شرطة ساسكس حاول من دون جدوى الوصول إلى الشرطي أربع مرات.

وهو يواجه الآن خسارة وظيفته وإدانته بانتهاك معايير السلوك المهني.

وتنص التهمة على أنه حضر إلى ملكية خاصة أثناء الخدمة لمدة تزيد قليلاً عن ساعة من دون أي غرض للشرطة.

واستمعت المحكمة إلى أن الحادث المزعوم وقع في 23 تشرين الثاني 2021، بعد أن دعا أوستن نفسه إلى منزل Miss X.

وتظهر لقطات جرس الباب وخرائط الهاتف أوستن في منزلها، لكنه يدعي أنه كان هناك لمدة 13 دقيقة فقط.

وينفي أوستن الاتهامات الموجهة إليه. وتستمر جلسة الاستماع.

( lbc)