Advertisement

منوعات

ضابط شرطة في ورطة.. فوّت مكالمة طارئة وهذا ما كان يفعله لحظة الحادث

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1174381-638458715842334064.png
Doc-P-1174381-638458715842334064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استمعت المحكمة إلى أن ضابط شرطة فاتته مكالمة طارئة على الراديو الخاص به بينما كان يمارس الجنس مع صديقته السابقة أثناء الخدمة.

 الضابط ستيفن أوستن متهم بإقامة علاقة مع حبيبته السابقة، والمعروفة باسم Miss X، خلال النهار على الرغم من وجوده في المناوبة في ذلك الوقت.

 وفاته مكالمة طوارئ من الدرجة الأولى على الراديو الخاص به بشأن مدير متجر تعرض للّكم بشكل متكرر أثناء عملية سطو.

 وكان المالك يطارد المشتبه به، مما يعني أن الحادث يحتاج إلى رد فعل فوري من الشرطة لأنه قد يكون هناك خطر على الحياة.

 واستمعت المحكمة إلى أن أحد زملاء أوستن من شرطة ساسكس حاول من دون جدوى الوصول إلى الشرطي أربع مرات.

 وهو يواجه الآن خسارة وظيفته وإدانته بانتهاك معايير السلوك المهني.

 وتنص التهمة على أنه حضر إلى ملكية خاصة أثناء الخدمة لمدة تزيد قليلاً عن ساعة من دون أي غرض للشرطة.

 واستمعت المحكمة إلى أن الحادث المزعوم وقع في 23 تشرين الثاني 2021، بعد أن دعا أوستن نفسه إلى منزل Miss X.

وتظهر لقطات جرس الباب وخرائط الهاتف أوستن في منزلها، لكنه يدعي أنه كان هناك لمدة 13 دقيقة فقط.

 وينفي أوستن الاتهامات الموجهة إليه. وتستمر جلسة الاستماع.

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:10 | 2024-03-12
13:30 | 2024-03-12
13:15 | 2024-03-12
11:50 | 2024-03-12
11:35 | 2024-03-12
07:42 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24