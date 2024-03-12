صانع محتوى على يوتيوب يتسبب بالرعب لمتابعيه.. قطع رأسه في بث مباشر (فيديو)

شعر محبو صانع المحتوى الشهير على يوتيوب "Rusty Cage" بالخوف من الأسوأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بدا وكأنه يقطع رأسه بالمقصلة.

وفي مقاطع فيديو سابقة تم نشرها على المنصة، أمضى كايج وقتًا في بناء مقصلة محلية الصنع. لكن المعجبين شعروا بالارتياح لفكرة أنها مجرد خاتمة لمسلسل استمر عرضه لأكثر من عام، وهي في الواقع مجرد مزحة متقنة.

وفي التفاصيل، منذ العام الفائت، قام كايج، الذي يضم 1.69 مليون مشترك على يوتيوب، بتوثيق بناء المقصلة، وتجربتها على الليمون، وحتى التكهن في أحد مقاطع الفيديو بأن برج إيفل ربما تم بناؤه في الأصل ليكون مقصلة.

وبدأ كايج في بناء مقصلة في حديقته، قائلاً في وصف الحلقة الأولى: "في هذا الفيديو، أبدأ رحلتي في البناء من خلال التخطيط لصنع مقصلة حقيقية بطول 20 قدمًا في الفناء الخلفي لمنزلي، كل ذلك لأرضي خوارزمية يوتيوب في محاولة لإحياء قناتي."

وفي منشور على X يعرض اللحظات القليلة الأخيرة من البث، تذكر أحد معجبيه المخلصين رسالة تركت في أحد مقاطع الفيديو السابقة لكايج والتي تقول: "تم إنشاء المحتوى التالي لأغراض الترفيه فقط. ليس هناك أشخاص حقيقيون سيتضررون في صنع هذه السلسلة."

وأضاف المستخدم: "إلى أي شخص لا يزال يتساءل عما إذا كان قد قتل نفسه، إليك إجابتك. هذا من مسلسل رائع قام به Rusty. إنه أكثر من يستحق المشاهدة، خاصة الحلقة الأخيرة التي تم إصدارها قبل البث المباشر مباشرة".

وأصدر مستخدم آخر تحديثًا محتملاً عن الحالة الحالية لـ Rusty Cage قائلًا: "على ما يبدو، اتصل شخص يعرفه برجال الشرطة أثناء البث المباشر. يبدو أنه قد يكون على ما يرام".

( lbc)