الحمل

تميل الى العناد والتشبث، وتمرّ بيوم مرتبك على صعيد الأعمال والاتصالات، عالج الامور بهدوء ولا تترك الأفكار السود تجتاحك

الثور

تفتح أمامك ابواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة

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الجوزاء

تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك

السرطان

يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك انصحك بالتوفيق جيداً بين واجباتك المهنية والشخصية

الأسد

تعالج مسائل مالية وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي

العذراء

تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك وابدأ بالأولويات، إحذر مشاكل تطرأ وقد يحاول بعضهم عرقلة مشاريعك أو وضع العصي في الدواليب

الميزان

لا تبق ساكناً هذا اليوم فرصتك لتحقيق أمنية أو للوصول إلى مركز معيّن، لا تسمح لأي ظرف بتأخيرك

العقرب

يوم مميز باللقاءات ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحياة، لكن يتوجب عليك الاهتمام بالوضع العائلي فقد تصل التأثيرات في الأيام المقبلة

القوس

اضبط لسانك الذي يتفوّه بملاحظات وانتقادات صحيحة ولكنها جارحة، نظم جدول أعمالك بدقة تفادياً لإهمال بعض الواجبات

الجدي

العلاقات المتأرجحة والمصطنعة تتعرض ‏لتأثيرات ضاغطة وتكون النتيجة سلبية ومؤلمة، ويكون هذا اليوم مربكاً لا يجوز خلاله ارتكاب الأخطاء

الدلو

تكون المعنويات مرتفعة والقدرة على الانفتاح، فتعيش أجواء سهلة ، لكن إحذر المحتالين والكلام المعسول

الحوت

تتراجع الحظوظ ما يجعلك متردداً حائراً ومربكاً أمام بعض الجديد والأشخاص الذين يحملون إليك عرضاً او اقتراحاً