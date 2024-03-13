"كاريكاتير" يسخر من مجاعة غزة برمضان يثير غضبًا... من نشره؟

نشرت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية الفرنسية رسما كاريكاتوريا عنصريا مسيئا لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الاول.

وأثار الرسم الكاريكاتوري انتقادات واسعة من الفلسطينيين الذين يعيشون ويلات الحرب من قصف وحصار وتجويع.

وتضمن رسم الصحيفة عائلة في غزة تجلس بين الأنقاض بينما يركض رجل وقد سال لعابه خلف صراصير وفئران هاربة وفي أفواهها قطع من العظام فيما تقول له زوجته وبجانبها طفلها وقد تدلى لسانه، ليس قبل مغيب الشمس.

كما يظهر في الكاريكاتور الذي رسمته كورين ري، يد شخص ممدودة من تحت الأنقاض.

وانتقد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع الرسم الكاريكاتوري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يوميا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

وأشار معظمهم إلى أن الصحيفة ملك رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي. (RT)