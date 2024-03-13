فعاليات رمضانية استثنائية في دبي



Advertisement

وتنبض مدينة دبي بالحياة لتمنح السكان والزوار فرصة قضاء أسعد اللحظات معاً في كل ركن من أركان المدينة التي تتألق باحتفالات وتجارب استثنائية خلال شهر رمضان المبارك. ولخلق ذكريات لا تُنسى، يمكن لمواطني أكثر من 200 جنسية المشاركة في هذه الاحتفالات الفريدة في مختلف أنحاء المدينة.



الفعاليات الترفيهية الرمضانية

تقام عروض الألعاب النارية الساعة 10:00 مساءً في الفترة من 15 وحتى 17 آذار ومن 29 وحتى 31 آذار في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وحتى 24 آذار في السيف ومن 5 وحتى 7 نيسان في دبي فستيفال سيتي مول. تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان عبر جدول فعاليات غني بالتجارب والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها، ضمن فعاليات حملة "رمضان في دبي" هذا العام، حيث تتحول المدينة إلى وجهة للاحتفالات المبهجة بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.وتنبض مدينة دبي بالحياة لتمنح السكان والزوار فرصة قضاء أسعد اللحظات معاً في كل ركن من أركان المدينة التي تتألق باحتفالات وتجارب استثنائية خلال شهر رمضان المبارك. ولخلق ذكريات لا تُنسى، يمكن لمواطني أكثر من 200 جنسية المشاركة في هذه الاحتفالات الفريدة في مختلف أنحاء المدينة.تقام عروض الألعاب النارية الساعة 10:00 مساءً في الفترة من 15 وحتى 17 آذار ومن 29 وحتى 31 آذار في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وحتى 24 آذار في السيف ومن 5 وحتى 7 نيسان في دبي فستيفال سيتي مول.

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية، ستقوم وسائل الترفيه التقليدية مثل المسحراتي وعازفي العود والقانون بإسعاد زوار مناطق السيف وممشى الخوانيج وبلوواترز خلال عطلات نهاية الأسبوع. وستظهر شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان لدى الأطفال طوال الشهر الكريم في مردف سيتي سنتر وديرة سيتي سنتر وسيركل مول وابن بطوطة مول.



نكهات رمضان

تشتهر دبي بكونها واحدة من أبرز وجهات تناول الطعام على مستوى العالم، وتقدم المدينة مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار والسحور اللذيذة والتي يمكن للضيوف الاستمتاع بتناولها في أجواء رمضانية أصيلة سواء داخل المطاعم أو في الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، مع تشكيلة واسعة وشهية من المأكولات المحلية والعالمية.



ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتناول وجبات الإفطار اللذيذة في المطاعم الموجودة داخل الفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.



خيام رمضانية

تقدم الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء دبي لسكان المدينة وزوارها أجواءً رائعة وأصيلة تتماشى مع روح الشهر الكريم، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من خيارات الإفطار والسحور، بدءاً من الأطباق العربية التقليدية وحتى المأكولات العالمية المتنوعة التي يمكن التلذذ أثناء الاستماع إلى عازفي العود.



ويمكن للضيوف الاستمتاع بالإطلالات الجميلة والأجواء المميزة في كل من "حديقة رمضان" في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي أو "التراس بين الأبراج" في فندق جميرا أبراج الإمارات.



تجارب التسوق

توفر وجهات ومراكز التسوق مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والعروض الترويجية والجوائز والعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تشتهر بها دبي. ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول خيمة رمضانية كبيرة حيث يمكن للضيوف تجربة الأجواء التراثية وتذوق أشهى المأكولات.



ويمكن للمتسوقين أيضاً استكشاف العروض الرمضانية الخاصة في بلوواترز، والاستفادة من العروض الترويجية على أشهر العلامات التجارية في ذا أوتلت فيليدج. كما يمكن لزوار ابن بطوطة مول وسيركل مول الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام وسط أجواء رمضانية رائعة تجسد جوهر الشهر الكريم.



وسيحظى الزوار بفرصة الفوز بجوائز كبرى في السحب الكبير الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة على فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 200000 درهم



عروض الفنادق والمطاعم

تقدم فنادق دبي مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الحصرية للعائلات والأصدقاء، بما يتماشى مع أهداف شهر رمضان المتمثلة في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع. ويشمل ذلك عروض الإقامة الفندقية وعروض الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجارب الإفطار والسحور في مجموعة من أرقى فنادق المدينة

أنشطة وفعاليات العلامات التجارية العالمية

يوفر شهر رمضان الفرصة لشراء منتجات حصرية تقدمها أشهر العلامات التجارية في العالم مع الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرائعة في مراكز التسوق والمتاجر والأسواق الرمضانية المتنوعة.



وتقدم علامة ستيلا مكارتني في دبي مجموعة "روز كابسول" الجديدة حصرياً خلال رمضان 2024، كما تكشف فيرساتشي عن مجموعة "ميدل إيست كابسول" الحصرية، ويمكن للمتسوقين أيضاً الحصول على مجموعة من المنتجات الحصرية والاستفادة من العروض الترويجية الرائعة التي تقدمها أفضل العلامات التجارية العالمية مثل ستيف مادن، وديون لندن، وناين وست، وتشارلز أند كيث، وليفل شوز.



الفعاليات

تقدم مدينة دبي مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة عرض ماشا والدب المليء بالمرح والموسيقى والمغامرة في كوكاكولا أرينا يوم 15 مارس. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالأجواء المميزة لحفل هومايون شاجريان وأنوشيرافان روحاني في دبي يوم 8 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.



أبرز الوجهات والعروض الخاصة

يمكن للعائلات صنع ذكريات خاصة طوال شهر رمضان المبارك، مع عدد من أفضل الوجهات التي تقدم عروض خاصة خلال الشهر الكريم في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للكبار والصغار قضاء يوم ممتع في دبي دولفيناريوم، أو التجول في حديقة الزهور "دبي ميراكل جاردن" أو رؤية تماثيل المشاهير داخل متحف مدام توسو في دبي، أو الاستمتاع بزيارة متحف "أولي أولي" للأطفال.





فعاليات وأنشطة رياضية وصحية

تستضيف دبي مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية التي تقام في الهواء الطلق بما في ذلك سلسلة "سكتشرز برفورمانس رن"، حيث يمكن للسكان والزوار الركض أو المشي على مسارات يتراوح طولها بين 3 و16 كيلومتراً في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى سباق دبي هاربور الليلي حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات المشاركة في اختيار مسارات السباق أثناء الاستمتاع بالإطلالات الخلابة.



ويعود كأس دبي العالمي 2024، أحد أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية، إلى مضمار ميدان في 30 آذار، في ما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بيوم رائع في طقس شهر أبريل المثالي ومشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والذي يُقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 نيسان.



ويمكن لمحبي الرياضة أيضاً مشاهدة أولى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" من أديداس في كوكاكولا أرينا من 22 وحتى 24 مارس، حيث يتأهل ثمانية فرق تحت 18 سنة إلى النهائيات التي ستقام في برلين في وقت لاحق من العام الجاري.(صحيفة البيان)