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مخالفة سير نادرة قد لا تتكرر.. اقرأوا هذه التفاصيل

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:51
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سجلت شرطة المرور في إيطاليا إحدى أغرب مخالفات السير إن لم تكن الأولى من نوعها في العالم بحق سيدة تقود سيارتها ليلا برخصة منتهية الصلاحية، والصدمة أنها كانت معمرة تبلغ 103 سنوات.

وأوقفت شرطة المرور الإيطالية سيدة تولد عام 1920، ولكنها ما تزال قادرة على قيادة السيارة في منتصف الليل والذهاب إلى بوندينو، في مقاطعة فيرارا، لزيارة بعض الأصدقاء.
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وكانت بطلة هذه القصة سيدة عمرها 103 أعوام وتركت الشرطة التي أوقفتها عاجزة عن الكلام، وليس بسبب خلل في التأمين أو انتهاء صلاحية رخصة قيادتها منذ عامين، وإنما بسبب تقدمها جدا في السن.

وكان أحد المواطنين قد أبلغ عن وجود سيارة كانت تسير على طريق بلدة ديلا ريبوبليكا، حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين الماضي وقال إنها تكرر المرور في هذه الشوارع وكأنها تبحث عن شيء ما.

بدورها، تعقبت الدورية السيارة خلال دقائق معدودة، وبعد التحقق من رخصة المرأة العجوز ومعرفة سنة ميلادها، أدركت الشرطة أن المرأة كانت مشوشة.

وعلى الرغم من الدهشة من الموقف الفريد، تلقت السيدة المعمرة غرامات مالية قانون السير، وتم رفع السيارة بواسطة شاحنة وتحميلها ونقلها إلى المكان الذي طلبته. وأخيرا تم نقل السيدة إلى المنزل، وبذلك أنهت ليلتها "الجيدة".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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