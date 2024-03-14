Advertisement

الحملزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.الثوركثّف تحرّكاتك ولا تماطل، فالجو واعد بالخير والانفراج والفرص الاستثنائية، وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة.الجوزاءتسلح بالصبر في هذا اليوم الذي يتطلب منك الحذر والتروي، تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتختلف مع أحد الزملاء.السرطانتملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جداً، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.الأسدحاول أن تصغي إلى الآخرين وأن تفهم هواجسهم، كُن مستمعاً أكثر من متكلّم ودوّن ملاحظاتك.العذراءيحمل إليك هذا اليوم أرباحاً، ويصلك خبر أو اتصال من الخارج، وربما تحضّر لإطلاق مشروع أو لإعلان عن خطة لافتة وتفرح لتسوية وانفراج.الميزانيوم واعد ومثمر، لكنّني أنبّهك الى ضرورة التمهّل وتفادي الارتباطات والقرارات الحاسمة واحذر ظهور خلافات وتحديات.العقربحاول الوصول إلى اتفاق وتسوية مالية، باستطاعتك تحقيق مكاسب إضافية وتفادي التراجع الاقتصادي.القوسهذا اليوم استثنائي في حياتك على كل الصعد المهنية والاجتماعية والشخصية، إذ تكون الطموحات جريئة جداً وقابلة للتنفيذ.الجديتنفتح أمامك أبواب التقدم المهني والاجتماعي، وتخف الضغوط التي قضت مضجعك ويختفي معها المنافسون والخصوم الأشدّاء.الدلوتعيش تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، وتوقع ربحاً أو تقدماً أو تكريماً.الحوتيوم ديناميكي ومثمر، تقوم بمساع حثيثة وتحقق إنجازاً يلفت الأنظار، وتؤسس لفريق وتتلقى خبراً ساراً، وتسعى إلى التجدد وطي صفحة الماضي. (السومرية)