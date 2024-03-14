جاكيت رامز جلال تثير جدلا واسعًا.. بسبب سعرها الكبير!

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في برنامجه الجديد الذي يحمل اسم رامز جاب من الآخر الذي يعرض في الموسم الحالي، استطاع رامز جلال وكعادته أن يثير الجدل، حيث أصبح حديث مواقع التواصل بعدما ظهر جلال بجاكيت غريب في الحلقة الثانية، من العلامة التجارية العالمية لويس فيتون.وارتدى جلال خلال الحلقة الثانية من البرنامج جاكيت غريب بنقشة المونوجرام واتضح لاحقًا ان الجاكيت الغريب يقدر سعره بحوالي 7040 دولار أمريكي، كما ارتدى نظارة شمسية من نفس العلامة التجارية وتقدّر سعرها بحوالي 1400 دولار أمريكي.وأثار جلال جدلًا كبيرًا بسبب السعر الكبير والمبالغ لإطلالته في الحلقة الثانية.(المصري اليوم)