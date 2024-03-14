19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تطوّر غريب.. هل سنتكلم مستقبلا من دون الحاجة إلى الحبال الصوتية؟!
Lebanon 24
14-03-2024
|
05:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستطيع رقعة لاصقة صغيرة توضع ببساطة على الحلق إنتاج كلمات معينة بدلا من الحبال الصوتية، وفق دراسة نُشرت الثلاثاء، لكنّ هذا الابتكار لا يزال بعيدا من القدرة على حل اضطرابات النطق بشكل ملموس، وهذه الرقعة، هي عبارة عن مربع صغير يبلغ طوله بضعة سنتيمترات من كل جانب، "ترصد بعض الحركات العضلية التي يتم تحويلها بعد ذلك إلى إشارات كهربائية ومعالجتها بواسطة خوارزمية قادرة على التعرف على الكلمات وترجمتها إلى لغة".
Advertisement
ويعتمد هذا الجهاز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي على حركات عضلات الحنجرة وليس على الحبال الصوتية، ولذلك يُرجح أن يصبح ممكنا ذات يوم الاستعاضة به عنها جزئيا.
لكن الباحثين توقعوا أن لا يكون في وسع هذا الجهاز مساعدة المرضى في الحياة الواقعية إلا بعد سنوات. وقد تم اختباره حتى الآن على 8 أشخاص فقط لم تكن لديهم مشاكل لغوية.(الجزيرة نت)
المصدر:
الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
17:02 | 2024-03-13
13/03/2024 05:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
14:07 | 2024-03-13
13/03/2024 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بري ونصرالله.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن بري ونصرالله.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
15:00 | 2024-03-13
13/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد عن "حزب الله" يُقال في إسرائيل.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ جديد عن "حزب الله" يُقال في إسرائيل.. ما هو؟
13:00 | 2024-03-13
13/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل
12:00 | 2024-03-13
13/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:41 | 2024-03-14
كانت تقل 249 راكباً.. هبوط مفاجئ لطائرة بوينغ هذا ما حصل
03:01 | 2024-03-14
حرب من العيار الثقيل.. "خناقة وفض عقد" بين ماسك وصحافي شهير!
01:48 | 2024-03-14
جاكيت رامز جلال تثير جدلا واسعًا.. بسبب سعرها الكبير!
00:00 | 2024-03-14
برجك اليوم
16:00 | 2024-03-13
تعرفوا إلى الكلبة "ميغان".. غيرت حياة طفل مصاب بالتوحد
14:50 | 2024-03-13
أخبرها زوجها أنه يريد خيانتها.. ما هي الأسباب التي قدمها لها؟
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
14/03/2024 13:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
14/03/2024 13:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
14/03/2024 13:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24