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بعدما كشفت خيانة حبيبها... عُثر عليها مقتولة داخل "المنزل المثالي"!

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:30
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أقدم رجل بريطاني على طعن شريكته سبع مرات في ظهرها بعد أن اكتشفت أنه كان على علاقة غرامية بامرأة أخرى، وسيتم تسليمه إلى إيطاليا لمواجهة تهمة القتل العمد.
 
واحتجزت الشرطة مايكل ويتبريد، 74 عامًا، بعد قيادته سيارته عبر أوروبا عقب مقتل السيدة ميشيل فايرز، 66 عامًا.
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وتم العثور على جثة الضحية وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط داخل بركة من الدماء في "المنزل المثالي" الذي كانت تتقاسمه مع ويتبريد في قرية كاسولي الواقعة على قمة التلال الإيطالية في تشرين الأول الماضي.
 
ووفق موقع "ديلي ميل"، كشفت وثائق المحكمة أن وايتبريد كان على علاقة غرامية مع بريطانية أخرى. وعندما اكتشفت ميشيل أعلمته بتركه والعودة إلى المملكة المتحدة.
 
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