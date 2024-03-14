"يهدد سلامة القاصرين"... غرامة على تيك توك في إيطاليا!

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أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الخميس أن إيطاليا فرضت غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين.وقالت هيئة المنافسة والسوق في بيان إن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني "بايت دانس ليمتد"، وهي الإيرلندية "تيك توك تكنولوجي ليمتد" والبريطانية "تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد" والإيطالية "تيك توك إيتالي اس ار ال".وأضافت "ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين".ومكّن التحقيق من "تأكيد مسؤولية تيك توك في نشر محتويات" قد "تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم"، فيما تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.وانتقدت الهيئة تطبيق "تيك توك" لأنه "لا يأخذ في الاعتبار مواضع الضعف الخاصة لدى المراهقين على سبيل المثال صعوبة التمييز بين الواقع والخيال وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي".