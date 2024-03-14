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وفاة معلمة حامل بطفلها الأول.. سقطت أرضاً فجأةً خلال الحصة

Lebanon 24
14-03-2024 | 13:00
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توفيت معلمة حامل في شمال ولاية نيويورك الأميركية، كانت على بعد أسابيع فقط من إنجاب مولودها الأول، بعد انهيارها في فصلها الدراسي.

 وأفادت صحيفة USA Today أن كورتني فانون، 29 عامًا، وهي معلمة تعليم خاص في مدرسة كيندال المركزية في المجتمع الريفي على بعد حوالي 30 ميلاً شمال غرب روتشستر، تم العثور عليها غير مستجيبة في فصلها الدراسي يوم الجمعة.

 وكشفت الصحيفة أن المعلمة سقطت أرضاً بعد فترة وجيزة من إرسال رسالة نصية إلى زوجها كورتيس، دون تقديم تفاصيل حول موضوعها.

 وتم نقل كورتني إلى المستشفى، حيث حاول الأطباء إنقاذها هي وابنتها التي لم تولد بعد، والتي أطلقوا عليها اسم هادلي جاي.

 وذكرت السلطات أنه لم يتم الكشف عن سبب الوفاة لغاية الآن.

( lbc)
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