سرقة في وضح النهار.. مسنّة تُدافع عن ابنتها أثناء سرقة سيارتها

أظهرت كاميرات مراقبة امرأة مسنة تتعامل بشجاعة مع ابنتها تجاه سارقي سيارات هاجموهما في وضح النهار ببريطانيا.

وشوهد اثنان من السارقين في انتظار الصعود إلى السيارة بينما تقوم لين إلويل، 62 عامًا، بإرجاع سيارتها المرسيدس A Class الجديدة الّتي تتخطى قيمتها الـ30 ألف دولار خارج منزل والدتها.

وبعد لحظات، فتح اللصوص باب السائق بالقوة وأخرجوا السيدة إلويل من السيارة على الأرض.

وقام السارقون بركل السيدة إلويل بشكل متكرر بينما كانت متمسكة بالسيارة التي اشترتها قبل أسبوعين فقط.

وركضت والدتها البالغة من العمر 82 عاما، وهي ترتدي رداء حمام ونعال، لمساعدة ابنتها ووقفت أمام السيارة في محاولة لمنع اللصوص من الهروب.

وتُظهر اللقطات بعد ذلك خاطفي السيارات وهم يقودون السيارة مباشرة نحو والدة السيدة إلويل ويضربونها وهي تقفز بعيدًا عن الطريق.

( lbc)